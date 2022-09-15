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Kılıçdaroğlu’ndan 'sosyal konut projesi' eleştirisi: Seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu
Kılıçdaroğlu’ndan 'sosyal konut projesi' eleştirisi: Seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesini, 'seçim öncesi para toplama' amacı taşıdığını öne... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T15:24+0300
2022-09-15T15:24+0300
politika
recep tayyip erdoğan
sosyal konut
kemal kılıçdaroğlu
cumhurbaşkanı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesine dair eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver” diye seslenen CHP lideri, “Garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!” dedi.Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:
https://sputniknews.com.tr/20220915/cumhurbaskani-erdogan-aciklamisti-sosyal-konut-projesinde-basvuru-sayisi-1-milyon-565-bine-ulasti-1061217348.html
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recep tayyip erdoğan, sosyal konut, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, chp
recep tayyip erdoğan, sosyal konut, kemal kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı, chp

Kılıçdaroğlu’ndan 'sosyal konut projesi' eleştirisi: Seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu

15:24 15.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYACumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Maltepe Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde düzenlenen CHP Yurt Dışı Örgütlenme Çalıştayında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© CHP/ALP EREN KAYA
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı sosyal konut projesini, 'seçim öncesi para toplama' amacı taşıdığını öne sürdü.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal konut projesine dair eleştirilerde bulundu. Sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver” diye seslenen CHP lideri, “Garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!” dedi.
Kılıçdaroğlu’nun açıklamaları şöyle:
"Konut meselesi gündemde. Defalarca ısıtılıp ısıtılıp insanımızın önüne konmuş bir proje. Yıllardır aynı hikâye. Erdoğan, biliyorum seçim öncesi para toplamak için yapıyorsun bunu. Ben sosyal devletin savunucusu olarak sosyal konutların yaygınlaşmasını canıgönülden istiyorum. Sana inanalım istiyorsan, bu işe müteahhitlerin girmesi için hazineden gelir güvencesi ver. Beşli çeteleri semirttin, asıl fakir fukaranın konutu için garanti ver. Vermezsen, sen de biliyorsun ki bu proje bitmeyecek. Gerçi alışkınsın sen boş toprağa yalandan beton harcı dökmeye… Ben de buradan taahhüt ediyorum, biz iktidara geldiğimizde bu garantilerin arkasında duracağız. Erdoğan garanti vermezsen, bu proje bir Banker Yakup zihniyetinden ibarettir. Topla paraları fakir fukaradan, seçim sürecini finanse et. Banker Erdoğan mısın sen? Yeter be adam!"
Sosyal konut projesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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