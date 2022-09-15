https://sputniknews.com.tr/20220915/kilicdaroglundan-musa-anter-aciklamasi-gercekleri-ortaya-cikarmaliyiz-1061248104.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'Musa Anter' açıklaması: Gerçekleri ortaya çıkarmalıyız
Kılıçdaroğlu'ndan 'Musa Anter' açıklaması: Gerçekleri ortaya çıkarmalıyız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1992’de öldürülen Musa Anter’in oğlu Dicle Anter'le bir araya geldiğini belirterek "Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T23:00+0300
2022-09-15T23:00+0300
2022-09-15T23:04+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
musa anter
dicle anter
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 yıl önce öldürülen gazeteci, yazar Musa Anter’in oğlu Dicle Anter’i bugün CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.Görüşme sonrası Twitter hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220915/musa-anterin-oglu-siz-babami-niye-oldurdunuz-diye-soruyorum-1061244982.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, musa anter, dicle anter
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, musa anter, dicle anter
Kılıçdaroğlu'ndan 'Musa Anter' açıklaması: Gerçekleri ortaya çıkarmalıyız
23:00 15.09.2022 (güncellendi: 23:04 15.09.2022) Abone ol
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1992’de öldürülen Musa Anter’in oğlu Dicle Anter'le bir araya geldiğini belirterek "Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de; ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 yıl önce öldürülen gazeteci, yazar Musa Anter’in oğlu Dicle Anter’i bugün CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.
Görüşme sonrası Twitter hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
30 yıl önce katledilen Musa Anter’in oğlu Dicle Anter ile bir araya geldik. Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de; ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız. İktidarlar değişir. Eğer iktidar değiştiğinde hayat tarzınızla, görüşlerinizle ilgili kaygı duymuyorsanız; o zaman bu ülke demokratik oldu deriz. İşte o zaman tam bir Cumhuriyet oluruz.