Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://sputniknews.com.tr/20220915/kilicdaroglundan-musa-anter-aciklamasi-gercekleri-ortaya-cikarmaliyiz-1061248104.html
Kılıçdaroğlu'ndan 'Musa Anter' açıklaması: Gerçekleri ortaya çıkarmalıyız
Kılıçdaroğlu'ndan 'Musa Anter' açıklaması: Gerçekleri ortaya çıkarmalıyız
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1992’de öldürülen Musa Anter’in oğlu Dicle Anter'le bir araya geldiğini belirterek "Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T23:00+0300
2022-09-15T23:04+0300
türkiye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
kemal kılıçdaroğlu
musa anter
dicle anter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061247631_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_fb8c42293d8ca4ce8cdff37bb573e32e.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 yıl önce öldürülen gazeteci, yazar Musa Anter’in oğlu Dicle Anter’i bugün CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.Görüşme sonrası Twitter hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20220915/musa-anterin-oglu-siz-babami-niye-oldurdunuz-diye-soruyorum-1061244982.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061247631_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_c47df514ccdd2dfc70a9359f7934f6ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, musa anter, dicle anter
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), kemal kılıçdaroğlu, musa anter, dicle anter

Kılıçdaroğlu'ndan 'Musa Anter' açıklaması: Gerçekleri ortaya çıkarmalıyız

23:00 15.09.2022 (güncellendi: 23:04 15.09.2022)
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1992’de öldürülen gazeteci, yazar Musa Anter’in oğlu Dicle Anter’i ağırladı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 1992’de öldürülen gazeteci, yazar Musa Anter’in oğlu Dicle Anter’i ağırladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
Abone olTelegram
CHP lideri Kılıçdaroğlu, 1992’de öldürülen Musa Anter’in oğlu Dicle Anter'le bir araya geldiğini belirterek "Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de; ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 30 yıl önce öldürülen gazeteci, yazar Musa Anter’in oğlu Dicle Anter’i bugün CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.
Görüşme sonrası Twitter hesabından açıklamada bulunan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:
30 yıl önce katledilen Musa Anter’in oğlu Dicle Anter ile bir araya geldik. Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de; ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız.
İktidarlar değişir. Eğer iktidar değiştiğinde hayat tarzınızla, görüşlerinizle ilgili kaygı duymuyorsanız; o zaman bu ülke demokratik oldu deriz. İşte o zaman tam bir Cumhuriyet oluruz.
Akşam Postası - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
AKŞAM POSTASI
Musa Anter’in oğlu: Siz babamı niye öldürdünüz diye soruyorum
22:20
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала