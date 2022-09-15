Kılıçdaroğlu'ndan 'Musa Anter' açıklaması: Gerçekleri ortaya çıkarmalıyız

30 yıl önce katledilen Musa Anter’in oğlu Dicle Anter ile bir araya geldik. Cinayetin zaman aşımı olmaz. Helalleşmenin bir şartı da açık yaraları kapamaktır. Kapamak için de; ucu nereye gidecekse gitsin, gerçekleri ortaya çıkarmalıyız.