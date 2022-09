https://sputniknews.com.tr/20220915/kadirovdan-rusyadaki-tum-bolgeler-icin-seferberlik-cagrisi-1061231058.html

Kadirov’dan Rusya'daki tüm bölgeler için ‘seferberlik’ çağrısı

Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, ülkedeki her bir valinin kendi bölgesinde seferberlik ilan edip en az bin gönüllü... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya, federal bir devlet. Her bir bölge her türlü girişimde bulunabilir. Bu girişimlerden biri bugün ‘seferberlik’ olmalı. Kremlin’in savaş durumu ilan etmesini beklemeye veya aksine bir kenara çekilerek Ukrayna’daki özel askeri operasyonun sonunu beklemeye gerek yok. Rusya bölgelerinin her bir başkanı bugün devlete yardım etmeye hazır olduğunu kanıtlamalı. Bu yardım lafta veya banal oto gösterilerle değil, askerlere yardım edecek somut işlerle gösterilmeli” diye yazdı.Her bir bölgenin en az bin kişilik gönüllü birlik toplamasını teklif eden Kadirov, bunun ülkeye ek 85 bin savaşçı kazandıracağını kadederek, “Özel harekat amaçlarını yerine getirme sorunu mümkün olan en kısa sürede kapatılabilir. Böylelikle genel seferberlik ilanına gerek kalmaz” ifadesini kullandı.

