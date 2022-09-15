https://sputniknews.com.tr/20220915/kadirovdan-rusyadaki-tum-bolgeler-icin-seferberlik-cagrisi-1061231058.html
Kadirov’dan Rusya'daki tüm bölgeler için ‘seferberlik’ çağrısı
Kadirov’dan Rusya'daki tüm bölgeler için ‘seferberlik’ çağrısı
Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, ülkedeki her bir valinin kendi bölgesinde seferberlik ilan edip en az bin gönüllü... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T18:10+0300
2022-09-15T18:10+0300
2022-09-15T18:10+0300
ukrayna krizi
rusya
ramzan kadirov
seferberlik
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Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya, federal bir devlet. Her bir bölge her türlü girişimde bulunabilir. Bu girişimlerden biri bugün ‘seferberlik’ olmalı. Kremlin’in savaş durumu ilan etmesini beklemeye veya aksine bir kenara çekilerek Ukrayna’daki özel askeri operasyonun sonunu beklemeye gerek yok. Rusya bölgelerinin her bir başkanı bugün devlete yardım etmeye hazır olduğunu kanıtlamalı. Bu yardım lafta veya banal oto gösterilerle değil, askerlere yardım edecek somut işlerle gösterilmeli” diye yazdı.Her bir bölgenin en az bin kişilik gönüllü birlik toplamasını teklif eden Kadirov, bunun ülkeye ek 85 bin savaşçı kazandıracağını kadederek, “Özel harekat amaçlarını yerine getirme sorunu mümkün olan en kısa sürede kapatılabilir. Böylelikle genel seferberlik ilanına gerek kalmaz” ifadesini kullandı.
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rusya, ramzan kadirov, seferberlik
rusya, ramzan kadirov, seferberlik
Kadirov’dan Rusya'daki tüm bölgeler için ‘seferberlik’ çağrısı
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Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, ülkedeki her bir valinin kendi bölgesinde seferberlik ilan edip en az bin gönüllü toplayarak Ukrayna’daki özel askeri operasyona göndermesi gerektiğini belirtti.
Kadirov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya, federal bir devlet. Her bir bölge her türlü girişimde bulunabilir. Bu girişimlerden biri bugün ‘seferberlik’ olmalı. Kremlin’in savaş durumu ilan etmesini beklemeye veya aksine bir kenara çekilerek Ukrayna’daki özel askeri operasyonun sonunu beklemeye gerek yok. Rusya bölgelerinin her bir başkanı bugün devlete yardım etmeye hazır olduğunu kanıtlamalı. Bu yardım lafta veya banal oto gösterilerle değil, askerlere yardım edecek somut işlerle gösterilmeli” diye yazdı.
Her bir bölgenin en az bin kişilik gönüllü birlik toplamasını teklif eden Kadirov, bunun ülkeye ek 85 bin savaşçı kazandıracağını kadederek, “Özel harekat amaçlarını yerine getirme sorunu mümkün olan en kısa sürede kapatılabilir. Böylelikle genel seferberlik ilanına gerek kalmaz” ifadesini kullandı.