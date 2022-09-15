https://sputniknews.com.tr/20220915/jorge-jesus-gruptaki-favoriler-rennes-ve-dinamo-kiev-1061217926.html
Jorge Jesus: Gruptaki favoriler Rennes ve Dinamo Kiev
Jorge Jesus: Gruptaki favoriler Rennes ve Dinamo Kiev
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus, çok zor bir maç... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T12:26+0300
2022-09-15T12:26+0300
2022-09-15T12:26+0300
spor
fenerbahçe
jorge jesus
uefa
uefa avrupa ligi
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Müsabakanın oynanacağı Roazhon Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, Fransa'nın hem kulüpler hem de ülke bazında Avrupa'nın en üst 5 liginden biri olduğunu belirtti.Grubun favorisinin Rennes ve Dinamo Kiev olduğunu hatırlatan Jesus, "Yarın zor bir maça çıkacağız. Zor bir maç bekliyoruz. Rennes, Fransa'nın bir takımı. Fransa'da kulüpler ve milli takımlar bazında Avrupa'nın en üst 5 liginden biri. Grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de kendimizi gruptan çıkmak için bu takımların arasında görüyoruz." ifadelerini kullandı.Rennes'in mükemmel oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Jesus, şöyle devam etti:"Rakibimizin değerini biliyoruz. Mükemmel oyuncuları var. Ligde altıncı sıradalar. Bu da onların ne kadar kuvvetli bir takım olduklarını gösteriyor. Bize muhakkak problem çıkartacaklardır. Biz de buna en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız. Umarım takımım değerini gösterip bu maçta gereken mücadeleyi gösterir."Jesus, bu hafta 3 günde bir maç oynamadıklarını ve bunun takıma iyi geldiğini ifade ederek, şunları aktardı:"Belirtmiş olduğunuz gibi bu hafta 3 günde 1 maç yapmadık fakat pazar günü maçımız var. Yine perşembe-pazar oynayacağız. Geçen bu ara bize iyi geldi. 2 maçtan biri diğerinden önemli gibi bir durum söz konusu değil. Futbolda takımların değerine baktığınız zaman bu fikirlerinizi şekillendiriyor. Şu ana kadar düşüncem bu şekilde."Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun ilginç ve iyi bir kariyere sahip olduğunu aktaran Jesus, yarın sahada hocaların değil oyuncuların karşılaşacağını ifade etti.Rakiplerinin de kendileri gibi UEFA Avrupa Ligi'nde kadrosunda çok fazla değişiklik yaptığını belirten Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe taraftarlarının stada az sayıda alınmasına ilişkin kararla alakalı ise şunları anlatarak sözlerini tamamladı:"Bu durumu biliyorduk. Yarın sayıca fazla taraftarımız olamayacak. Biz olmalarını isterdik ama Rennes sorumlularının Fenerbahçe taraftarları hakkında almış olduğu bir karar bu. Dolayısıyla kabul etmemiz gerekiyor. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Bu durum şunu gösteriyor ki Rennes'in Fenerbahçe'nin biletlerini kazanacağı paraya ihtiyacı yok demek ki."
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fenerbahçe, jorge jesus, uefa, uefa avrupa ligi
fenerbahçe, jorge jesus, uefa, uefa avrupa ligi
Jorge Jesus: Gruptaki favoriler Rennes ve Dinamo Kiev
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında yarın Fransa'nın Rennes takımına konuk olacak Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus, çok zor bir maç beklediklerini söyledi. Portekizli çalıştırıcı, gruptaki favorilerin Dinamo Kiev ve Rennes takımları olduğunu da söyledi.
Müsabakanın oynanacağı Roazhon Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Portekizli teknik adam, Fransa'nın hem kulüpler hem de ülke bazında Avrupa'nın en üst 5 liginden biri olduğunu belirtti.
Grubun favorisinin Rennes ve Dinamo Kiev olduğunu hatırlatan Jesus, "Yarın zor bir maça çıkacağız. Zor bir maç bekliyoruz. Rennes, Fransa'nın bir takımı. Fransa'da kulüpler ve milli takımlar bazında Avrupa'nın en üst 5 liginden biri. Grubun iki favorisi Rennes ve Dinamo Kiev. Biz de kendimizi gruptan çıkmak için bu takımların arasında görüyoruz." ifadelerini kullandı.
Rennes'in mükemmel oyunculara sahip olduğunu vurgulayan Jesus, şöyle devam etti:
"Rakibimizin değerini biliyoruz. Mükemmel oyuncuları var. Ligde altıncı sıradalar. Bu da onların ne kadar kuvvetli bir takım olduklarını gösteriyor. Bize muhakkak problem çıkartacaklardır. Biz de buna en iyi şekilde cevap vermeye çalışacağız. Umarım takımım değerini gösterip bu maçta gereken mücadeleyi gösterir."
Jesus, bu hafta 3 günde bir maç oynamadıklarını ve bunun takıma iyi geldiğini ifade ederek, şunları aktardı:
"Belirtmiş olduğunuz gibi bu hafta 3 günde 1 maç yapmadık fakat pazar günü maçımız var. Yine perşembe-pazar oynayacağız. Geçen bu ara bize iyi geldi. 2 maçtan biri diğerinden önemli gibi bir durum söz konusu değil. Futbolda takımların değerine baktığınız zaman bu fikirlerinizi şekillendiriyor. Şu ana kadar düşüncem bu şekilde."
Rennes Teknik Direktörü Bruno Genesio'nun ilginç ve iyi bir kariyere sahip olduğunu aktaran Jesus, yarın sahada hocaların değil oyuncuların karşılaşacağını ifade etti.
Rakiplerinin de kendileri gibi UEFA Avrupa Ligi'nde kadrosunda çok fazla değişiklik yaptığını belirten Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe taraftarlarının stada az sayıda alınmasına ilişkin kararla alakalı ise şunları anlatarak sözlerini tamamladı:
"Bu durumu biliyorduk. Yarın sayıca fazla taraftarımız olamayacak. Biz olmalarını isterdik ama Rennes sorumlularının Fenerbahçe taraftarları hakkında almış olduğu bir karar bu. Dolayısıyla kabul etmemiz gerekiyor. Bu konuda yapabileceğimiz bir şey yok. Bu durum şunu gösteriyor ki Rennes'in Fenerbahçe'nin biletlerini kazanacağı paraya ihtiyacı yok demek ki."