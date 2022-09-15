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https://sputniknews.com.tr/20220915/izmit-korfezinde-denizi-kirleten-gemiye-5-milyon-tl-ceza--1061248628.html
İzmit Körfezi’nde denizi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza
İzmit Körfezi’nde denizi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza
İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T23:19+0300
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gemi
ceza
para cezası
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin bugün öğle saatlerinde denizde tekne ile yaptığı denetim sırasında bir geminin denize atık suları boşalttığı belirlendi.Yarımca bölgesinde limana yanaşan Panama bandıralı ‘Maximus-1’ isimli kuru yük gemisinin denizi kirletmesi üzerine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi. Denizde temizleme çalışmaları başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220613/izmit-korfezini-kirleten-gemiye-4-milyon-315-bin-lira-ceza-1057336120.html
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gemi, ceza, para cezası
gemi, ceza, para cezası

İzmit Körfezi’nde denizi kirleten gemiye 5 milyon TL ceza

23:19 15.09.2022
© DHAİzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.
İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© DHA
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İzmit Körfezi'nde denizi kirlettiği belirlenen kuru yük gemisine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekiplerinin bugün öğle saatlerinde denizde tekne ile yaptığı denetim sırasında bir geminin denize atık suları boşalttığı belirlendi.
Yarımca bölgesinde limana yanaşan Panama bandıralı ‘Maximus-1’ isimli kuru yük gemisinin denizi kirletmesi üzerine 5 milyon 27 bin 626 TL ceza kesildi.
Denizde temizleme çalışmaları başlatıldı.
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 315 bin 898 lira ceza - Sputnik Türkiye, 1920, 13.06.2022
TÜRKİYE
İzmit Körfezi’ni kirleten gemiye 4 milyon 315 bin lira ceza
13 Haziran , 10:00
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