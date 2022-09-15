https://sputniknews.com.tr/20220915/istanbulda-cakarli-minibusle-10-milyon-dolarlik-gasp-iddiasi-1061208648.html

'İstanbul’da çakarlı minibüsle 10 milyon dolarlık gasp' iddiası

'İstanbul’da çakarlı minibüsle 10 milyon dolarlık gasp' iddiası

İstanbul Fatih'te minibüslerine yerleştirdikleri çakarla kendilerine polis süsü veren 4 şüpheli, döviz bürosundan çıkan kişiyi darp edip minibüse bindirdikten... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T03:50+0300

2022-09-15T03:50+0300

2022-09-15T03:50+0300

türkiye

çakar

istanbul

minibüs

gasp

döviz

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Laleli Ordu Caddesi'nde 14 Eylül Çarşamba günü saat 11.00 sıralarında, 4 şüpheli çakarlı minibüsleriyle beklemeye başladı. Şüpheliler, daha sonra döviz bürosundan çıkan kişiye kendilerini polis olarak tanıttı.Şüpheliler, daha sonra döviz bürosundan çıkan kişiye kendilerini polis olarak tanıttı. 4 kişi, kendilerinden şüphelenince darp ettikleri kişiyi minibüse bindirdi. Şüpheliler içinde 10 milyon dolar bulunduğu iddia edilen çantayı gasbettikten sonra kaçırdıkları kişiyi araçtan indirip, kaçtı.Polis çalışma başlattıBildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.‘Biz polisiz demişler’Çevre esnafı Cemil Tanrıverdi, “Saat 11.00 – 11.30 sıralarında siyah bir araba geliyor. Bir adamın parasını çalıp, arabanın içine koyuyorlar. Adamda yüklü miktarda para varmış. Herkes farklı bir tutar söylüyor tam olarak bilgimiz yok ne kadar olduğuyla ilgili. Sonra normal polisler geliyor, kameralardan tespit etmeye çalışıyorlar. Çalmadan önce biz polisiz demişler, kendilerini o şekilde tanıtmışlar. Soyup, gitmişler arabayla” dedi.Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde çakarlı minibüsle bekleyen şüphelilerin 1 kişiyi darbedip araçlarına bindirdikleri görülüyor.

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