https://sputniknews.com.tr/20220915/istanbul-havalimaninda-26-milyon-lira-degerinde-kacak-urun-ele-gecirildi-1061216660.html

İstanbul Havalimanı’nda 26 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda 26 milyon lira değerinde kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul Havalimanı’nda yapılan denetimlerde piyasa değeri yaklaşık 26 milyon TL olan kaçak eşya ele geçirildi. Denetimlerde biri Türk vatandaşı olmak toplam... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T11:48+0300

2022-09-15T11:48+0300

2022-09-15T11:48+0300

istanbul

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İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele konusunda çalışmalarını sürdürüyor. Ekiplerin bir ay boyunca yaptığı çalışmalarda kaçak 8 bin 532 paket elektronik sigara, 110 paket nargile tütünü, 62 adet elektronik sigara cihazı, 87 adet cep telefonu, 5 adet kol saati, 700 adet akıllı saat, 4 adet kürk, 4 adet çanta ve 163 parça kozmetik ürününe el konuldu.Denetimler çerçevesinde 2 Sudan, 1 Mısır ve 1 Rus uyruklu yolcuda Türkiye'den çıkışı Sağlık Bakanlığı'nın iznine tabi olan çok sayıda tıbbi malzeme ele geçirildi. Anayol kontrol noktasında yapılan uygulamalarda ise belgesi olmayan 4 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet av tüfeği bulundu. Denetimler sonucu piyasa değeri yaklaşık 26 milyon TL olan kaçak malzeme ele geçicilerken, biri Türk vatandaşı olmak üzere toplam 17 kişi hakkında işlem yapıldı.

istanbul

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