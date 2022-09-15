https://sputniknews.com.tr/20220915/ispanya-basbakani-pandemi-ve-ukrayna-krizinden-sonra-geri-sadece-zombi-istilasi-kaldi-1061212449.html
İspanya Başbakanı: Pandemi ve Ukrayna krizinden sonra geriye sadece zombi istilası kaldı
İspanya Başbakanı: Pandemi ve Ukrayna krizinden sonra geriye sadece zombi istilası kaldı
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetinin son birkaç yılda pandemi ve Ukrayna ihtilafının getirdiği sorumluluklarla baş etmek zorunda kaldığını ve 'geriye... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T09:27+0300
2022-09-15T09:27+0300
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ukrayna
ispanya
pedro sanchez
pandemi
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İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna krizi ve devamında Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar nedeniyle başlayan enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.TVE kanalına röportaj veren Sanchez, hükümetinin 2018'de göreve başlamasından bu yana Kovid-19 salgını, La Palma yanardağı patlaması, Filomena kar fırtınası, maymun çiçeği, Ukrayna krizi ve onu izleyen bir dizi ekonomik sorunla baş etmek zorunda kaldığını söyledi.Sanchez, 'geriye sadece bir zombi istilasının kaldığını' vurguladı.Hükümetinin anketlerde düşük dereceler almasına ilişkin soruyu yanıtlayan Sancehz, halkın hayal kırıklığını ve öfkesini anladıklarını ve 'anketleri tersine çevirmek' için çalıştıklarını ifade etti.
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İspanya Başbakanı: Pandemi ve Ukrayna krizinden sonra geriye sadece zombi istilası kaldı
09:27 15.09.2022 (güncellendi: 09:30 15.09.2022) Abone ol
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, hükümetinin son birkaç yılda pandemi ve Ukrayna ihtilafının getirdiği sorumluluklarla baş etmek zorunda kaldığını ve 'geriye sadece bir zombi istilasının kaldığını' belirtti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Ukrayna krizi ve devamında Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar nedeniyle başlayan enerji krizine ilişkin değerlendirmede bulundu.
TVE kanalına röportaj veren Sanchez, hükümetinin 2018'de göreve başlamasından bu yana Kovid-19 salgını, La Palma yanardağı patlaması, Filomena kar fırtınası, maymun çiçeği, Ukrayna krizi ve onu izleyen bir dizi ekonomik sorunla baş etmek zorunda kaldığını söyledi.
Sanchez, 'geriye sadece bir zombi istilasının kaldığını' vurguladı.
Hükümetinin anketlerde düşük dereceler almasına ilişkin soruyu yanıtlayan Sancehz, halkın hayal kırıklığını ve öfkesini anladıklarını ve 'anketleri tersine çevirmek' için çalıştıklarını ifade etti.