https://sputniknews.com.tr/20220915/ingiltere-krali-charlesin-sosis-parmaklari-yeni-zelandadaki-bir-kasaba-ilham-oldu-1061215654.html

İngiltere Kralı Charles'ın 'sosis parmakları' Yeni Zelanda'daki bir kasaba ilham oldu

İngiltere Kralı Charles'ın 'sosis parmakları' Yeni Zelanda'daki bir kasaba ilham oldu

Yeni Zelanda'daki bir kasap, İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'ın şişmiş parmaklarına gönderme yaparak 'Kral Charles' sosisleri satmaya başladı... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T10:59+0300

2022-09-15T10:59+0300

2022-09-15T11:33+0300

yaşam

ingiltere

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İngiliz Milletler Topluluğu’na üye ülkelerden olan ve İngiltere Kral ya da Kraliçesinin devlet başkanı olarak tanındığı Yeni Zelanda’da bir kasap, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Krallığa geçen 3. Charles'ın parmaklarına gönderme yaparak 'Kral Charles sosislerini' piyasaya sürdü.Auckland'daki Avon's Kasap'ta 'sınırlı sayıda' üretilen 'Kral Charles sosislerinin' fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda Kral Charles'ın şişmiş parmaklarının olduğu fotoğraflarla 'Kral Charles sosisleri' yan yana yer aldı.Kral Charles 2012 yılında yaptığı bir Avustralya ziyaretinde kendi parmaklarından bahsederken 'sosis parmak' ifadesini kullanmıştı.Uzmanlara göre parmak şişliğine vücudun çeşitli nedenlerle su tutması ya da yaşlılık gibi faktörler sebep olabiliyor.Su tutmasına ise yüksek sodyum içerikli bir beslenme düzeni ve yüksek tansiyona karşı kullanılan ilaçlar neden oluyor.

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