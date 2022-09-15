https://sputniknews.com.tr/20220915/ingiltere-krali-charlesin-sosis-parmaklari-yeni-zelandadaki-bir-kasaba-ilham-oldu-1061215654.html
İngiltere Kralı Charles'ın 'sosis parmakları' Yeni Zelanda'daki bir kasaba ilham oldu
İngiltere Kralı Charles'ın 'sosis parmakları' Yeni Zelanda'daki bir kasaba ilham oldu
Yeni Zelanda'daki bir kasap, İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'ın şişmiş parmaklarına gönderme yaparak 'Kral Charles' sosisleri satmaya başladı... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T10:59+0300
2022-09-15T10:59+0300
2022-09-15T11:33+0300
yaşam
ingiltere
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İngiliz Milletler Topluluğu’na üye ülkelerden olan ve İngiltere Kral ya da Kraliçesinin devlet başkanı olarak tanındığı Yeni Zelanda’da bir kasap, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Krallığa geçen 3. Charles'ın parmaklarına gönderme yaparak 'Kral Charles sosislerini' piyasaya sürdü.Auckland'daki Avon's Kasap'ta 'sınırlı sayıda' üretilen 'Kral Charles sosislerinin' fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Paylaşımlarda Kral Charles'ın şişmiş parmaklarının olduğu fotoğraflarla 'Kral Charles sosisleri' yan yana yer aldı.Kral Charles 2012 yılında yaptığı bir Avustralya ziyaretinde kendi parmaklarından bahsederken 'sosis parmak' ifadesini kullanmıştı.Uzmanlara göre parmak şişliğine vücudun çeşitli nedenlerle su tutması ya da yaşlılık gibi faktörler sebep olabiliyor.Su tutmasına ise yüksek sodyum içerikli bir beslenme düzeni ve yüksek tansiyona karşı kullanılan ilaçlar neden oluyor.
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İngiltere Kralı Charles'ın 'sosis parmakları' Yeni Zelanda'daki bir kasaba ilham oldu
10:59 15.09.2022 (güncellendi: 11:33 15.09.2022) Abone ol
Yeni Zelanda'daki bir kasap, İngiltere'nin yeni hükümdarı Kral 3. Charles'ın şişmiş parmaklarına gönderme yaparak 'Kral Charles' sosisleri satmaya başladı. Kral 3. Charles'ın 'sosis parmakları' sosyal medyanın da gündemine oturdu.
İngiliz Milletler Topluluğu’na üye ülkelerden olan ve İngiltere Kral ya da Kraliçesinin devlet başkanı olarak tanındığı Yeni Zelanda’da bir kasap, Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünün ardından Krallığa geçen 3. Charles'ın parmaklarına gönderme yaparak 'Kral Charles sosislerini' piyasaya sürdü.
Auckland'daki Avon's Kasap'ta 'sınırlı sayıda' üretilen 'Kral Charles sosislerinin' fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı.
Paylaşımlarda Kral Charles'ın şişmiş parmaklarının olduğu fotoğraflarla 'Kral Charles sosisleri' yan yana yer aldı.
Kral Charles 2012 yılında yaptığı bir Avustralya ziyaretinde kendi parmaklarından bahsederken 'sosis parmak' ifadesini kullanmıştı.
Uzmanlara göre parmak şişliğine vücudun çeşitli nedenlerle su tutması ya da yaşlılık gibi faktörler sebep olabiliyor.
Su tutmasına ise yüksek sodyum içerikli bir beslenme düzeni ve yüksek tansiyona karşı kullanılan ilaçlar neden oluyor.