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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220915/ingiliz-generalden-itiraf-nato-rusyayla-savasmaya-hazir-degil-1061233664.html
İngiliz generalden itiraf: NATO, Rusya'yla savaşmaya hazır değil
İngiliz generalden itiraf: NATO, Rusya'yla savaşmaya hazır değil
Emekli İngiliz General Richard Shirreff, NATO'nun Rusya'yla savaşmaya hazır olmadığını vurguladı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T19:05+0300
2022-09-15T19:05+0300
ukrayna krizi
nato
rusya
general
richard shirreff
ittifak
ukrayna
ukrayna krizi
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2011-2014 tarihleri arasında NATO Avrupa Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Shirreff, Newsweek'e verdiği demeçte, İttifak'ın Ukrayna'daki olası senaryoların en kötüsüne, yani Rusya'yla savaşmaya hazır olmadığını itiraf etti. "Gerilimin tırmanmasını öngören riskleri yönetmek için NATO en kötü senaryoya hazırlıklı olmalı, ancak henüz değil. En kötü senaryoyla NATO'nun Rusya'ya karşı savaş durumunda olmasını kastediyorum" diyen Shirreff, çatışmaların Ukrayna sınırları dışına taşması halinde NATO'nun askeri faaliyetlere doğrudan dahil olabileceği uyarısı yaptı.En kötü senaryoya hazırlanmanın rezerv askerlerin seferber edilmesi, savunma harcamalarında kesinti yapılan yıllarda bir kenara atılan, kaybedilmiş potansiyelin yeniden ortaya çıkarılması anlamına geldiğini belirten Shirreff, "Bu, sanayiyi topçu mermileri, tanksavar silahları ve uçaksavar füzeleri üretimine hazırlamak anlamına da geliyor. Sadece Ukrayna'ya gönderilen silah stoklarını ikame etmek değil, aynı zamanda kendi stoklarımızı artırmak da gerekiyor. Zira şu anda elimiz boş" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220726/rusya-guvenlik-konseyi-nato-rusyaya-yonelik-askeri-tehditler-olusturma-cabalarini-artiriyor-1059147878.html
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nato, rusya, general, richard shirreff, ittifak, ukrayna, ukrayna krizi
nato, rusya, general, richard shirreff, ittifak, ukrayna, ukrayna krizi

İngiliz generalden itiraf: NATO, Rusya'yla savaşmaya hazır değil

19:05 15.09.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий / Multimedya arşivine gidinRusya - NATO
Rusya - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
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Emekli İngiliz General Richard Shirreff, NATO'nun Rusya'yla savaşmaya hazır olmadığını vurguladı.
2011-2014 tarihleri arasında NATO Avrupa Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Shirreff, Newsweek'e verdiği demeçte, İttifak'ın Ukrayna'daki olası senaryoların en kötüsüne, yani Rusya'yla savaşmaya hazır olmadığını itiraf etti.

"Gerilimin tırmanmasını öngören riskleri yönetmek için NATO en kötü senaryoya hazırlıklı olmalı, ancak henüz değil. En kötü senaryoyla NATO'nun Rusya'ya karşı savaş durumunda olmasını kastediyorum" diyen Shirreff, çatışmaların Ukrayna sınırları dışına taşması halinde NATO'nun askeri faaliyetlere doğrudan dahil olabileceği uyarısı yaptı.

En kötü senaryoya hazırlanmanın rezerv askerlerin seferber edilmesi, savunma harcamalarında kesinti yapılan yıllarda bir kenara atılan, kaybedilmiş potansiyelin yeniden ortaya çıkarılması anlamına geldiğini belirten Shirreff, "Bu, sanayiyi topçu mermileri, tanksavar silahları ve uçaksavar füzeleri üretimine hazırlamak anlamına da geliyor. Sadece Ukrayna'ya gönderilen silah stoklarını ikame etmek değil, aynı zamanda kendi stoklarımızı artırmak da gerekiyor. Zira şu anda elimiz boş" ifadelerini kullandı.
Rusya - NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 26.07.2022
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