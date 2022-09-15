İngiliz generalden itiraf: NATO, Rusya'yla savaşmaya hazır değil

2011-2014 tarihleri arasında NATO Avrupa Kara Komutanlığı Komutan Yardımcısı olarak görev yapan Shirreff, Newsweek'e verdiği demeçte, İttifak'ın Ukrayna'daki olası senaryoların en kötüsüne, yani Rusya'yla savaşmaya hazır olmadığını itiraf etti.



"Gerilimin tırmanmasını öngören riskleri yönetmek için NATO en kötü senaryoya hazırlıklı olmalı, ancak henüz değil. En kötü senaryoyla NATO'nun Rusya'ya karşı savaş durumunda olmasını kastediyorum" diyen Shirreff, çatışmaların Ukrayna sınırları dışına taşması halinde NATO'nun askeri faaliyetlere doğrudan dahil olabileceği uyarısı yaptı.



En kötü senaryoya hazırlanmanın rezerv askerlerin seferber edilmesi, savunma harcamalarında kesinti yapılan yıllarda bir kenara atılan, kaybedilmiş potansiyelin yeniden ortaya çıkarılması anlamına geldiğini belirten Shirreff, "Bu, sanayiyi topçu mermileri, tanksavar silahları ve uçaksavar füzeleri üretimine hazırlamak anlamına da geliyor. Sadece Ukrayna'ya gönderilen silah stoklarını ikame etmek değil, aynı zamanda kendi stoklarımızı artırmak da gerekiyor. Zira şu anda elimiz boş" ifadelerini kullandı.