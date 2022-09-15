https://sputniknews.com.tr/20220915/herkes-kendi-memleketinde-yasasa-turkiyenin-en-kalabalik-sehri-hangisi-olurdu--1061233768.html

Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?

Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 'Herkes kendi memleketinde yaşasa Türkiye'nin en kalabalık şehri hangisi olurdu?' araştırmasının sonuçlarını açıkladı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

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Buna göre, listenin ilk üçünde sırasıyla Şanlıurfa, Konya ve İstanbul yer aldı. Araştırmanın sonuçları ve Türkiye'nin en kalabalık ilk 20 şehri, Sputnik'in infografiğinde.

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infografik, türkiye istatistik kurumu (tüik), инфографика, istatistik, türkiye, türkiye haritası