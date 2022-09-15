https://sputniknews.com.tr/20220915/hastanede-guvenlik-gorevlisinin-bicaklanarak-olumune-iliskin-2-supheli-tutuklandi-1061245144.html

Hastanede güvenlik görevlisinin bıçaklanarak ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

Hastanede güvenlik görevlisinin bıçaklanarak ölümüne ilişkin 2 şüpheli tutuklandı

İstanbul Esenyurt Necmi Kadıoğlu Devlet Hastanesi'nde çalışan güvenlik görevlisinin bıçaklanarak hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T22:32+0300

2022-09-15T22:32+0300

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Güvenlik görevlisi Tuğrul Okudan'ı, çalıştığı hastanede, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli Çetin K. ile yanındaki Mazlum B'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılık tarafından ifadeleri alınan ve nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli, "kamu görevlisine yönelik kasten öldürme" suçundan tutuklandı.Bu arada Okudan'ın cenazesi, İmam Hasan Camisi'nde öğle vakti kılınan namazın ardından Esenyurt'ta toprağa verildi.Hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışan Tuğrul Okudan, dün aralarında çıkan kavgada Çetin K. tarafından boynundan bıçaklanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20220914/saglik-bakani-kocadan-hayatini-kaybeden-guvenlik-gorevlisiyle-ilgili-paylasim-son-derece-uzgunum-1061198035.html

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