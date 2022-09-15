https://sputniknews.com.tr/20220915/guney-koreden-ozel-hayatin-gizliliginin-ihlali-gerekcesiyle-google-ve-metaya-para-cezasi-1061209548.html

Güney Kore'den özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle Google ve Meta'ya para cezası

Güney Kore'den özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle Google ve Meta'ya para cezası

Güney Kore'de Google ve Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T04:43+0300

2022-09-15T04:43+0300

2022-09-15T04:50+0300

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güney kore

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Güney Kore'nin Kişisel Bilgi ve Koruma Komisyonu, Google ve Meta uygulamalarında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini bildirdi.Komisyon, söz konusu şirketlerin kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettiği ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle, Google'a 50 milyon dolar, Meta'ya ise 22 milyon dolar para cezası verdi.Söz konusu para cezaları, Güney Kore tarafından gizlilik yasası ihlalleri bağlamında şimdiye kadar uygulanan en yüksek ceza olarak kayda geçti.Google ve Meta para cezaları hakkında henüz açıklama yapmadı.

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