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https://sputniknews.com.tr/20220915/guney-koreden-ozel-hayatin-gizliliginin-ihlali-gerekcesiyle-google-ve-metaya-para-cezasi-1061209548.html
Güney Kore'den özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle Google ve Meta'ya para cezası
Güney Kore'den özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle Google ve Meta'ya para cezası
Güney Kore'de Google ve Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
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Güney Kore'nin Kişisel Bilgi ve Koruma Komisyonu, Google ve Meta uygulamalarında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini bildirdi.Komisyon, söz konusu şirketlerin kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettiği ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle, Google'a 50 milyon dolar, Meta'ya ise 22 milyon dolar para cezası verdi.Söz konusu para cezaları, Güney Kore tarafından gizlilik yasası ihlalleri bağlamında şimdiye kadar uygulanan en yüksek ceza olarak kayda geçti.Google ve Meta para cezaları hakkında henüz açıklama yapmadı.
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güney kore, facebook, instagram, meta
güney kore, facebook, instagram, meta

Güney Kore'den özel hayatın gizliliğinin ihlali gerekçesiyle Google ve Meta'ya para cezası

04:43 15.09.2022 (güncellendi: 04:50 15.09.2022)
© AAGüney Kore
Güney Kore - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AA
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Güney Kore'de Google ve Facebook ve Instagram gibi uygulamaları bünyesinde bulunduran Meta, kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettikleri ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle toplamda 72 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Güney Kore'nin Kişisel Bilgi ve Koruma Komisyonu, Google ve Meta uygulamalarında özel hayatın gizliliğinin ihlal edildiğini bildirdi.
Komisyon, söz konusu şirketlerin kullanıcıların çevrim içi davranışlarını izinleri olmadan takip ettiği ve verilerini hedeflenmiş reklamlar için kullandıkları gerekçesiyle, Google'a 50 milyon dolar, Meta'ya ise 22 milyon dolar para cezası verdi.
Söz konusu para cezaları, Güney Kore tarafından gizlilik yasası ihlalleri bağlamında şimdiye kadar uygulanan en yüksek ceza olarak kayda geçti.
Google ve Meta para cezaları hakkında henüz açıklama yapmadı.
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