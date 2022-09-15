Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220915/fransanin-nice-kentinde-ukraynalilar-birbirini-rus-sanarak-kavga-etti-1061231393.html
Fransa'nın Nice kentinde Ukraynalılar birbirini Rus sanarak kavga etti
Fransa'nın Nice kentinde Ukraynalılar birbirini Rus sanarak kavga etti
Fransa’nın Nice şehri yakınlarındaki Roquebrune-Cap-Martin’de, iki Ukrayna vatandaşına saldıran bir eski Ukraynalı askerin hapse mahkum edilebileceği... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T18:24+0300
2022-09-15T18:33+0300
ukrayna krizi
fransa
nice
ukrayna
kavga
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061231200_0:13:1281:733_1920x0_80_0_0_d28955b4dc6846c1763d947ab912510e.jpg
Nice Savcısı Xavier Bonhomme, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “12 Eylül 2022’de, Ukrayna kökenli iki kadın, önceki gün Roquebrune-Cap-Martin şehrinde kendilerine uygulanan şiddetle ilgili olarak Menton Polis Komiserliği'ne şikayette bulundu. Polis tarafından sorgulanan, yine Ukrayna asıllı olan sanık şiddeti, küçümseyerek kabul etti” diye yazdı.Kadınlar, yerel Nice-Matin gazetesine açıklamasında, saldırganın Rus olduğunu ve Ukrayna dilinde olan ve içinde Rusya karşıtı sloganlar bulunan şarkı dinledikleri için onları vurduğunu iddia etti. Haberde, sanığın aslında eski Ukraynalı asker olduğu ve sorguda kadınları Rus sandığını anlattığı belirtildi.Saldırganın bugün mahkemeye çıkarılacağını ve 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırılabilir.
fransa
nice
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061231200_142:0:1137:746_1920x0_80_0_0_a742e2a6000f6cd35e23ce72fd66d372.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, nice, ukrayna, kavga
fransa, nice, ukrayna, kavga

Fransa'nın Nice kentinde Ukraynalılar birbirini Rus sanarak kavga etti

18:24 15.09.2022 (güncellendi: 18:33 15.09.2022)
© РИА НовостиFransa'nın Nice kentinde Ukraynalılar birbirini Rus sanarak kavga etti
Fransa'nın Nice kentinde Ukraynalılar birbirini Rus sanarak kavga etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© РИА Новости
Abone olTelegram
Fransa’nın Nice şehri yakınlarındaki Roquebrune-Cap-Martin’de, iki Ukrayna vatandaşına saldıran bir eski Ukraynalı askerin hapse mahkum edilebileceği belirtildi.
Nice Savcısı Xavier Bonhomme, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “12 Eylül 2022’de, Ukrayna kökenli iki kadın, önceki gün Roquebrune-Cap-Martin şehrinde kendilerine uygulanan şiddetle ilgili olarak Menton Polis Komiserliği'ne şikayette bulundu. Polis tarafından sorgulanan, yine Ukrayna asıllı olan sanık şiddeti, küçümseyerek kabul etti” diye yazdı.
Kadınlar, yerel Nice-Matin gazetesine açıklamasında, saldırganın Rus olduğunu ve Ukrayna dilinde olan ve içinde Rusya karşıtı sloganlar bulunan şarkı dinledikleri için onları vurduğunu iddia etti. Haberde, sanığın aslında eski Ukraynalı asker olduğu ve sorguda kadınları Rus sandığını anlattığı belirtildi.
Saldırganın bugün mahkemeye çıkarılacağını ve 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırılabilir.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала