https://sputniknews.com.tr/20220915/fransanin-nice-kentinde-ukraynalilar-birbirini-rus-sanarak-kavga-etti-1061231393.html

Fransa'nın Nice kentinde Ukraynalılar birbirini Rus sanarak kavga etti

Fransa'nın Nice kentinde Ukraynalılar birbirini Rus sanarak kavga etti

Fransa’nın Nice şehri yakınlarındaki Roquebrune-Cap-Martin’de, iki Ukrayna vatandaşına saldıran bir eski Ukraynalı askerin hapse mahkum edilebileceği... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T18:24+0300

2022-09-15T18:24+0300

2022-09-15T18:33+0300

ukrayna krizi

fransa

nice

ukrayna

kavga

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Nice Savcısı Xavier Bonhomme, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “12 Eylül 2022’de, Ukrayna kökenli iki kadın, önceki gün Roquebrune-Cap-Martin şehrinde kendilerine uygulanan şiddetle ilgili olarak Menton Polis Komiserliği'ne şikayette bulundu. Polis tarafından sorgulanan, yine Ukrayna asıllı olan sanık şiddeti, küçümseyerek kabul etti” diye yazdı.Kadınlar, yerel Nice-Matin gazetesine açıklamasında, saldırganın Rus olduğunu ve Ukrayna dilinde olan ve içinde Rusya karşıtı sloganlar bulunan şarkı dinledikleri için onları vurduğunu iddia etti. Haberde, sanığın aslında eski Ukraynalı asker olduğu ve sorguda kadınları Rus sandığını anlattığı belirtildi.Saldırganın bugün mahkemeye çıkarılacağını ve 3 yıl hapis ve 45 bin euro para cezasına çarptırılabilir.

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