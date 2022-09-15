https://sputniknews.com.tr/20220915/fatih-altayli-suriyeli-vatandaslarimiz-da-sosyal-konutlar-icin-basvurabilecek-mi-1061215798.html
Fatih Altaylı: Suriyeli vatandaşlarımız da sosyal konutlar için başvurabilecek mi?
Fatih Altaylı: Suriyeli vatandaşlarımız da sosyal konutlar için başvurabilecek mi?
HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesiyle ilgili olarak, "Acaba Suriyeli vatandaşlarımız da bu konutlar için... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T11:23+0300
2022-09-15T11:23+0300
2022-09-15T11:23+0300
türkiye
fatih altaylı
sosyal konut
ev
ev sahibi
satılık ev
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Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında ayrıca, "Daha şimdiden arzdan yüzde 50 fazla talep varken, kimlerin ev sahibi olacağı nasıl belirlenecek? 2019’da vaat edilen evlerin teslimatı ne zaman başlıyor? Ve tabii bordrolu olmayanlarda 16 bin TL gelir nasıl belgelenecek? Memlekette Porsche ile gezip, sıfır gelirli görünenler de var. Onlara ev verilmeyeceğinin garantisi var mı! Hele hele parti üyesi iseler..." ifadelerini kullandı.Altaylı, sosyal konut projesinden "herkesin kazanacağını" da söylerken şunları kaydetti:
https://sputniknews.com.tr/20220914/chpli-ozelden-sosyal-konut-aciklamasi-bu-projeden-yoksullarin-yararlanmasi-mumkun-degil-1061198243.html
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fatih altaylı, sosyal konut, ev, ev sahibi , satılık ev
fatih altaylı, sosyal konut, ev, ev sahibi , satılık ev
Fatih Altaylı: Suriyeli vatandaşlarımız da sosyal konutlar için başvurabilecek mi?
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HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesiyle ilgili olarak, "Acaba Suriyeli vatandaşlarımız da bu konutlar için başvurabilecekler mi?" diye sordu.
Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında
ayrıca, "Daha şimdiden arzdan yüzde 50 fazla talep varken, kimlerin ev sahibi olacağı nasıl belirlenecek? 2019’da vaat edilen evlerin teslimatı ne zaman başlıyor? Ve tabii bordrolu olmayanlarda 16 bin TL gelir nasıl belgelenecek? Memlekette Porsche ile gezip, sıfır gelirli görünenler de var. Onlara ev verilmeyeceğinin garantisi var mı! Hele hele parti üyesi iseler..."
ifadelerini kullandı.
Altaylı, sosyal konut projesinden "herkesin kazanacağını" da söylerken şunları kaydetti:
"Düşünsenize, müteahhitsiniz. Bu projeden iş aldınız. İnşaatları yapmak için kamu bankalarından yüzde 14 faizle kredi alacaksınız. Bu düşük faizle işi yapacaksınız. Ama evler satılırken vatandaş taksitlerini o düşük faizle değil, memur maaş artışına göre artan taksitlerle ödeyecek. İnşaatı yapanın faizi yüzde 14, inşaattan daire alanın yıllık artışı bugünkü enflasyon oranları ile yıllık yüzde en az 90. Aradaki fark yüzde 76. Sistemdeki üçlüden birinin kazancı kesin. Diğerleri umut."