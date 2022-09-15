https://sputniknews.com.tr/20220915/fatih-altayli-suriyeli-vatandaslarimiz-da-sosyal-konutlar-icin-basvurabilecek-mi-1061215798.html

Fatih Altaylı: Suriyeli vatandaşlarımız da sosyal konutlar için başvurabilecek mi?

Fatih Altaylı: Suriyeli vatandaşlarımız da sosyal konutlar için başvurabilecek mi?

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sosyal konut projesiyle ilgili olarak, "Acaba Suriyeli vatandaşlarımız da bu konutlar için... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T11:23+0300

2022-09-15T11:23+0300

2022-09-15T11:23+0300

türkiye

fatih altaylı

sosyal konut

ev

ev sahibi

satılık ev

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Altaylı bugün kaleme aldığı yazısında ayrıca, "Daha şimdiden arzdan yüzde 50 fazla talep varken, kimlerin ev sahibi olacağı nasıl belirlenecek? 2019’da vaat edilen evlerin teslimatı ne zaman başlıyor? Ve tabii bordrolu olmayanlarda 16 bin TL gelir nasıl belgelenecek? Memlekette Porsche ile gezip, sıfır gelirli görünenler de var. Onlara ev verilmeyeceğinin garantisi var mı! Hele hele parti üyesi iseler..." ifadelerini kullandı.Altaylı, sosyal konut projesinden "herkesin kazanacağını" da söylerken şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20220914/chpli-ozelden-sosyal-konut-aciklamasi-bu-projeden-yoksullarin-yararlanmasi-mumkun-degil-1061198243.html

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fatih altaylı, sosyal konut, ev, ev sahibi , satılık ev