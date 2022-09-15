https://sputniknews.com.tr/20220915/elmali-belediye-baskan-yardimcisi-aydin-silahli-saldiri-sonucu-yaralandi-1061235189.html

Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, silahlı saldırı sonucu yaralandı

Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, silahlı saldırı sonucu yaralandı

Antalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın yaralandı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T19:48+0300

2022-09-15T19:48+0300

2022-09-15T19:55+0300

dünya

antalya

belediye

elmalı davası

silahlı saldırı

saldırı

motosiklet

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Antalya'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın, motosikletle yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı.Karyağdı Mahallesi İsmail-Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak'ta bir iş yerinin önünde esnafla sohbet eden Aydın'a kimliği henüz belirlenemeyen, başında kask bulunan motosikletteki kişi tarafından silahla ateş açıldı.DHA'nın haberine göre Hasan Aydın'a tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, hızla bölgeden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Saldırı sonrası plakası belirlenemeyen motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Başkan Yardımcısı Aydın'ın sağlık durumu iyiElmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın'ın vücuduna 6 kurşunun isabet ettiğini söyledi.Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Öztürk, "Vücudundan 6 kurşun çıkarıldı ama çok şükür, şu anda durumu iyi. Odasına istirahate alınıyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.Öztürk, saldırganın en kısa zamanda yakalanması temennisinde bulundu.Hasan Aydın'ın belediye başkan yardımcılığının yanı sıra tarihi Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olduğu belirtildi.

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antalya, belediye, elmalı davası, silahlı saldırı, saldırı, motosiklet