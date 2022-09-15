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Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, silahlı saldırı sonucu yaralandı
Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, silahlı saldırı sonucu yaralandı
Antalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın yaralandı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T19:48+0300
2022-09-15T19:55+0300
dünya
antalya
belediye
elmalı davası
silahlı saldırı
saldırı
motosiklet
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın, motosikletle yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı.Karyağdı Mahallesi İsmail-Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak'ta bir iş yerinin önünde esnafla sohbet eden Aydın'a kimliği henüz belirlenemeyen, başında kask bulunan motosikletteki kişi tarafından silahla ateş açıldı.DHA'nın haberine göre Hasan Aydın'a tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, hızla bölgeden uzaklaştı.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Saldırı sonrası plakası belirlenemeyen motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Başkan Yardımcısı Aydın'ın sağlık durumu iyiElmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın'ın vücuduna 6 kurşunun isabet ettiğini söyledi.Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Öztürk, "Vücudundan 6 kurşun çıkarıldı ama çok şükür, şu anda durumu iyi. Odasına istirahate alınıyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.Öztürk, saldırganın en kısa zamanda yakalanması temennisinde bulundu.Hasan Aydın'ın belediye başkan yardımcılığının yanı sıra tarihi Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olduğu belirtildi.
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antalya, belediye, elmalı davası, silahlı saldırı, saldırı, motosiklet
antalya, belediye, elmalı davası, silahlı saldırı, saldırı, motosiklet

Elmalı Belediye Başkan Yardımcısı Aydın, silahlı saldırı sonucu yaralandı

19:48 15.09.2022 (güncellendi: 19:55 15.09.2022)
© DHAAntalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın
Antalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© DHA
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Antalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın yaralandı.
Antalya'nın Elmalı ilçesinde belediye başkan yardımcısı Hasan Aydın, motosikletle yanına yaklaşan kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Karyağdı Mahallesi İsmail-Turan Balaban Caddesi Kirazlı Sokak'ta bir iş yerinin önünde esnafla sohbet eden Aydın'a kimliği henüz belirlenemeyen, başında kask bulunan motosikletteki kişi tarafından silahla ateş açıldı.
DHA'nın haberine göre Hasan Aydın'a tabancayla 5 el ateş eden saldırgan, hızla bölgeden uzaklaştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Aydın, ambulansla Elmalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Saldırı sonrası plakası belirlenemeyen motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
© DHAAntalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın
Antalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
Antalya'nın Elmalı ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan Belediye Başkan Yardımcısı ve Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Hasan Aydın
© DHA

Başkan Yardımcısı Aydın'ın sağlık durumu iyi

Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, Belediye Başkan Yardımcısı Aydın'ın vücuduna 6 kurşunun isabet ettiğini söyledi.
Aydın'ın sağlık durumunun iyi olduğunu dile getiren Öztürk, "Vücudundan 6 kurşun çıkarıldı ama çok şükür, şu anda durumu iyi. Odasına istirahate alınıyor. Hepimize geçmiş olsun" dedi.
Öztürk, saldırganın en kısa zamanda yakalanması temennisinde bulundu.
Hasan Aydın'ın belediye başkan yardımcılığının yanı sıra tarihi Kırkpınar ve Elmalı yağlı güreşlerinin başpehlivanlarından İsmail Balaban'ın da güreş antrenörü olduğu belirtildi.
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