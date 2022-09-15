https://sputniknews.com.tr/20220915/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061212275.html

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?

Bankalararası piyasada dolar/TL 18,26 seviyesinde işlem görüyor. Euro/TL ise 18,20 civarında seyrediyor. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T09:15+0300

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2022-09-15T09:15+0300

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Dolar/TL yüksek seyrini korumaya devam ediyor.Bankalararası piyasada dolar/TL 18,26 seviyesinde işlem görüyor.Euro/TL, 18,20 civarında seyrediyor.ABD'de beklenenden kuvvetli enflasyon ve daha çok faiz artışı beklentileri risk iştahını zayıf tutuyor.Uluslararası piyasalarda dolar, Fed'in enflasyonu dizginlemek için para politikasını daha sıkılaştıracağı beklentisinin kuvvetlenmesiyle yakın geçmişte gördüğü zirvelere yakın seyretti. Doları başlıca altı para birimine karşı ölçen dolar endeksi 109,8 düzeyine yükseldi.Euro/dolar paritesi 1'in hemen altında işlem görmeye devam ediyor.Çeyrek altın ne kadar?Altın fiyatlarında düşüş görülüyor.Uluslararası piyasalarda altın, doların kuvvetlenmesi ve Fed'in keskin faiz artıracağı beklentisinin artmasıyla iki haftanın dip seviyesine geriledi.Altının spot piyasadaki ons fiyatı 1688 dolardan işlem görüyor.İç piyasada gram altın 991 lira, çeyrek altın 1660, cumhuriyet altını 6 bin 832 liradan satılıyor.

https://sputniknews.com.tr/20220914/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1061164130.html

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