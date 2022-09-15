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Dışişleri, büyükelçileri vizeler için uyaracak
Dışişleri, büyükelçileri vizeler için uyaracak
Batı ülkelerinde son dönemde yaşanan vize aksaklıklarının giderilmesi için Dışişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Başta ABD ve AB ülkeleri nezdinde vize sorununu... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T08:00+0300
2022-09-15T08:00+0300
politika
schengen
vize
mevlüt çavuşoğlu
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Hürriyet'ten Selçuk Böke'nin haberine göre, Ankara’da diplomasi muhabirleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize sorunu ve dış politikadaki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi: “Tatilde olan büyükelçiler vardı, onların dönmesini bekliyoruz. Bu ay içinde New York BM Genel Kurulu sonrasında olur. Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor. Vize mağduriyetlerine ilişkin ABD, Almanya dahil diğer birçok ülkeyle ilgili çeşitli örnekler var. İş insanlarımız var, doktorlarımız var…'Artık çözülmesi gerek'Şimdi bir fuar var, oraya gidiyorsunuz davetlisiniz, başvuruyu yaparken de söylüyorsunuz bu fuara gideceğim diye, fuar tarihinin sonrasına randevu veriyorlar. Olacak iş değil. Bir önemli akademisyenimiz, bazen doktor olabiliyor, bazen tarihçi, herhangi biri de olabilir, bir sempozyuma, bir foruma, bir konferansa davet ediliyor, randevu tarihi o konferansın sonrasına veriliyor. Gitme sebebi de belli. Bu kadar açık, absürd örnekler var. Bunu bir düzene sokmamız lazım. Bu böyle gitmez. ABD yine hızlandırdı son zamanlarda gelen bilgilere göre, ama halen yetersiz ve bunun artık çözülmesi gerekiyor.”
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schengen, vize, mevlüt çavuşoğlu
schengen, vize, mevlüt çavuşoğlu

Dışişleri, büyükelçileri vizeler için uyaracak

08:00 15.09.2022
Schengen vizesi
Schengen vizesi - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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Batı ülkelerinde son dönemde yaşanan vize aksaklıklarının giderilmesi için Dışişleri Bakanlığı düğmeye bastı. Başta ABD ve AB ülkeleri nezdinde vize sorununu çözmek için girişimler başlatılırken, önümüzdeki ay Batılı büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığı’na davet edilerek gerekli uyarıların yapılacağı açıklandı.
Hürriyet'ten Selçuk Böke'nin haberine göre, Ankara’da diplomasi muhabirleriyle bir araya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vize sorunu ve dış politikadaki güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Çavuşoğlu, özetle şunları söyledi: “Tatilde olan büyükelçiler vardı, onların dönmesini bekliyoruz. Bu ay içinde New York BM Genel Kurulu sonrasında olur. Bazı ülkeler vize sürecini hızlandırmaya başladılar. Bazı ülkelerde sorunlar devam ediyor. Vize mağduriyetlerine ilişkin ABD, Almanya dahil diğer birçok ülkeyle ilgili çeşitli örnekler var. İş insanlarımız var, doktorlarımız var…

'Artık çözülmesi gerek'

Şimdi bir fuar var, oraya gidiyorsunuz davetlisiniz, başvuruyu yaparken de söylüyorsunuz bu fuara gideceğim diye, fuar tarihinin sonrasına randevu veriyorlar. Olacak iş değil. Bir önemli akademisyenimiz, bazen doktor olabiliyor, bazen tarihçi, herhangi biri de olabilir, bir sempozyuma, bir foruma, bir konferansa davet ediliyor, randevu tarihi o konferansın sonrasına veriliyor. Gitme sebebi de belli. Bu kadar açık, absürd örnekler var. Bunu bir düzene sokmamız lazım. Bu böyle gitmez. ABD yine hızlandırdı son zamanlarda gelen bilgilere göre, ama halen yetersiz ve bunun artık çözülmesi gerekiyor.”
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