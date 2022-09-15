https://sputniknews.com.tr/20220915/cumhurbaskani-yardimcisi-oktay-turkiye-azerbaycanin-yanindadir-1061237542.html

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin her şartta tüm gücüyle Azerbaycan'ın yanında olduğunu söyledi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T20:17+0300

2022-09-15T20:17+0300

2022-09-15T20:20+0300

dünya

fuat oktay

şanghay

semerkant

recep tayyip erdoğan

sivas

nikol paşinyan

ermenistan

azerbaycan

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Çeşitli programlara katılmak üzere Sivas'a gelen Oktay, Valilik ziyareti sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Şanghay Zirvesi için Semerkant'a uğurladıktan sonra tarihi şehir Sivas'a geldiğini belirtti.Sivas'ı uzun zamandan beri ziyaret etmek istediğini aktaran Oktay, sorunları yerinde dinlemek ve birlikte çözüm aramak için şehre geldiğini ifade etti. Oktay, şehirde herkesin Sivas'ın kalkınması, gelişmesi üzerine çok yoğun bir emek verdiğini dile getirdi.Sivas'ın Selçuklu'nun temsili olduğunu işaret eden Oktay, "Sonrasında da yine Osmanlı'ya çok ciddi ev sahipliği yapmış ve bugün de yine Cumhuriyete ev sahipliği yapan hem de kuruluş aşamasından itibaren Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, 108 gün Mustafa Kemal Atatürk ve heyetini burada ağırlayan, Kurtuluş Mücadelesi'ne omuz veren, yani 1071'den itibaren ne ise aynı mücadelesini dimdik devam ettiren bir Sivas ve Sivas'a ne yapsak azdır" ifadelerini kullandı.'Bence soğukkanlı bir açıklama'Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın açıklamalarını da değerlendiren Oktay, "Bence soğukkanlı bir açıklama. Karabağ'ın Azerbaycan Türkü'nün toprağı olduğunu kabul edeceğine dair, bu anlaşmayı kabul edeceğine dair bir açıklaması oldu. Bu son derece makuldür çünkü bölge yeteri kadar kırılgandır. Gerek Rusya-Ukrayna Savaşından dolayı ve gerekse de diğer bölgede gerek Suriye gerek Irak'tan dolayı, bölgede devam eden belirsizliklerden dolayı son derece kırılgandır" diye konuştu.Oktay, yeni kırılganlıklara ihtiyaç olmadığının altını çizerek "Bölgenin geleceği için, aslında Ermenistan'ın kendi geleceği için buranın yine barış yoluyla çözülmesinde fayda vardır. Cumhurbaşkanı'mızın da ziyareti, bu anlamda Semerkant'ta bulunması son derece önemlidir" dedi.'Türkiye'nin çok yoğun bir diplomasisi var, çok yoğun bir gündemi var'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şehre selamlarını ileten Oktay, şunları söyledi:- "Elimden geldiği kadar tüm desteği veriyor olacağım"Sivas'ın her alanda zengin bir şehir olduğunu belirten Oktay, şöyle devam etti:"Bu zenginlik hemen şunu getiriyor, bu yıl kısmet olursa 40 milyar dolara kadar uzanacağımız, yakalayacağımız bir turizm gelirimiz var. Gelecek yıl da inşallah bunu 50 milyarın üzerinde bir hedefle belirlediğimiz, kapatmayı arzu ettiğimiz bir turizm yılımız olacak. Sivas'ın turizmden aldığı payın çok daha yükseklere çıkarılabileceği bir fırsatı hep birlikte gördük. Bunun çıkarılmasıyla alakalı sadece kış turizmi değil, sadece bölgesel güzelliklerin görülmesi olayı da değil, onun çok ötesinde özellikle kültür turizminden çok daha büyük pay alması gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da çalışmalarımızı birlikte devam ettireceğiz. Ben de elimden geldiği kadar tüm desteği veriyor olacağım."Sivas'ın sağlık turizminde de önemli bir şehir olduğuna değinen Oktay, dünyaya mal olmuş Kangal Balıklı Kaplıca başta olmak üzere özellikli yerlerinin bulunduğuna dikkati çekti.'Türkiye bir enerji üssü'Oktay, Sivas'ın bir başka özelliğinin ise enerji olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:'500 milyar dolar hedefimizden geri adım atmış asla değiliz'Ticaret hacminin çok daha üst seviyelere çıkartılmasını arzuladıklarını, Sivas'ta ilçelerle birlikte 7 organize sanayi bölgesinin bulunduğunu dile getiren Oktay, konuşmasını şöyle sürdürdü:Bu alanda ellerinden gelen katkıyı vermeye devam edeceklerini aktaran Oktay, kentteki üniversitelerin de önemli çalışmaları olduğunu söyledi.Sivasspor'a da Avrupa kupalarında başarılar dileyen Oktay, "Spor alanında da 51 bin lisanslı sporcumuzun olduğunu duymak, bilmek özellikle mutlu etti" ifadesini kullandı.Oktay, Sivas'a yapılan yatırımlara da değinerek "Yaklaşık 1600 projede 61,5-62 milyarlık bir yatırım yaptığımız Sivas'tan bahsediyoruz. İnşallah bu yatırımlar tüm hızıyla devam edecek. Diğer alanlarda da devam edecek. Gerek yeni kurulan Organize Sanayi Bölgemiz gerek üniversitemizde kurulan hastanemiz ve diğer tüm alanlarda elimizden gelen tüm çalışmayı ekip olarak vermeye çalışacağız" dedi.- Oktay'dan esnaf ziyaretleriCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, daha sonra Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e ziyarette bulundu. Bilgin, ziyarette Oktay'a çeşitli hediyeler ile isminin yazılı olduğu Sivasspor forması hediye etti.Oktay, ziyaretin ardından Atatürk Caddesi'ndeki esnafları gezdi. Bu sırada "Zabaha kadar burdayız." sözüyle sosyal medyada tanınan Sivasspor taraftarı simitçi Ahmet Yaşin, "Zabaha kadar burdayız" diye bağırdı. Oktay, Yaşin ile bir süre sohbet etti.Daha sonra kentteki bir işletmede vatandaşlarla buluşan Oktay, sohbet edip sorunlarını dinledi. Oktay, burada vatandaşlara simit ikram etti.

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fuat oktay, şanghay, semerkant, recep tayyip erdoğan, sivas, nikol paşinyan, ermenistan, azerbaycan