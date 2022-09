Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır

"Cumhurbaşkanımız Semerkant'a gitti, Türkiye'nin çok yoğun bir diplomasisi var, çok yoğun bir gündemi var. Hem Doğu hem Batı ile aynı göz hizasında konuşabilen bir lider, bir Türkiye ve son derece başarılı bir Türkiye diplomasisi var. Dolayısıyla yoğun bir gündemle Semerkant'talar. Özellikle yine Şanghay Birliği çerçevesinde de belirli ülkelerin başkanlarıyla da bir araya gelecekleri için özellikle Ermenistan ve Azerbaycan'a ilişkin son gelişmeler de mutlaka gündemde olacaktır. Ermenistan'ın Karabağ topraklarını tekrar hatta onun ötesine geçip Karabağ'ın dışındaki toprakları taciz ediyor olması, bu topraklara giriyor olması asla ve asla kabul edilemez. Bunu her fırsatta tekrarladık ve her fırsatta da fiilen de gösterdik. Bundan sonra da aynı şekilde kararlılıkla bunu göstereceğimizden herkes emin olabilir. Türkiye Azerbaycan'ın yanındadır, her şart ve halükarda yanındadır. Hiç kimse hiçbir oyunun peşinde olmasın. Biz oyunları görüyoruz ve gerek yumuşak gerekse sert gücü birlikte kullanabilen, son derece de başarılı kullanabilen bir Türkiye vardır. Her iki unsurlarıyla da Türkiye, Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edecektir."