https://sputniknews.com.tr/20220915/cumhurbaskani-erdogana-hakaret-icerikli-paylasimlara-sorusturma-1061202234.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T00:36+0300
2022-09-15T00:36+0300
2022-09-15T00:37+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
soruşturma
twitter
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren video paylaşımları nedeniyle harekete geçti.Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220209/erdogana-hakaret-sorusturmasinda-26-kisi-serbest-birakildi-1053644318.html
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recep tayyip erdoğan, soruşturma, twitter
recep tayyip erdoğan, soruşturma, twitter
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma
00:36 15.09.2022 (güncellendi: 00:37 15.09.2022) Abone ol
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren video paylaşımları nedeniyle harekete geçti.
Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.