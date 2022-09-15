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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma
Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
recep tayyip erdoğan
soruşturma
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren video paylaşımları nedeniyle harekete geçti.Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220209/erdogana-hakaret-sorusturmasinda-26-kisi-serbest-birakildi-1053644318.html
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recep tayyip erdoğan, soruşturma, twitter
recep tayyip erdoğan, soruşturma, twitter

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlara soruşturma

00:36 15.09.2022 (güncellendi: 00:37 15.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AA
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Sosyal medyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren video paylaşımları nedeniyle harekete geçti.
Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.
Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.02.2022
POLİTİKA
Erdoğan'a hakaret soruşturmasında 26 kişi serbest bırakıldı
9 Şubat, 11:16
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