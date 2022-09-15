https://sputniknews.com.tr/20220915/cumhurbaskani-erdogan-ak-parti-mamak-ilce-baskanligini-ziyaret-etti-1061203716.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T01:07+0300

2022-09-15T01:07+0300

2022-09-15T01:08+0300

politika

mamak kentsel dönüşüm projesi

ak parti

recep tayyip erdoğan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061203445_0:57:1201:732_1920x0_80_0_0_07ec9c3cf09f91609dd5fe6da1cdf07c.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, '105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni'nin ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'na gitti.Parti binasında nöbet defterini imzalayan Erdoğan, Mamak İlçe Başkanlığı birimleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.Ziyarette, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de hazır bulundu.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mamak kentsel dönüşüm projesi, ak parti, recep tayyip erdoğan