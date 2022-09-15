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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T01:07+0300
2022-09-15T01:08+0300
politika
mamak kentsel dönüşüm projesi
ak parti
recep tayyip erdoğan
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ettiCumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, '105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni'nin ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'na gitti.Parti binasında nöbet defterini imzalayan Erdoğan, Mamak İlçe Başkanlığı birimleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.Ziyarette, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de hazır bulundu.
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mamak kentsel dönüşüm projesi, ak parti, recep tayyip erdoğan
mamak kentsel dönüşüm projesi, ak parti, recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti

01:07 15.09.2022 (güncellendi: 01:08 15.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Mamak İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Mamak İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mamak'taki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Yeni Yurtlar Kampüsünde, '105 Yeni GSB Yurt Binası Açılış Töreni'nin ardından AK Parti Mamak İlçe Başkanlığı'na gitti.
Parti binasında nöbet defterini imzalayan Erdoğan, Mamak İlçe Başkanlığı birimleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarette, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ve Mamak Belediye Başkanı Murat Köse de hazır bulundu.
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