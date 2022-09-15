https://sputniknews.com.tr/20220915/cumhurbaskani-erdogan-aciklamisti-sosyal-konut-projesinde-basvuru-sayisi-1-milyon-565-bine-ulasti-1061217348.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Sosyal konut projesinde başvuru sayısı 1 milyon 565 bin'e ulaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Sosyal konut projesinde başvuru sayısı 1 milyon 565 bin'e ulaştı
İ'lk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesinde başvuru sayısı saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T12:00+0300
2022-09-15T12:00+0300
2022-09-15T12:35+0300
türkiye
sosyal konut
toki
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Dar gelirli aileleri ve gençleri ev sahibi yapmak için hazırlanan TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvuruları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'ne dair başvuru ayrıntıları da açıklandı.TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan sosyal konut projesinin başvuruları başladı. Ev sahibi olmak isteyenler kamu bankalarının açılış saatlerinden önce, şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.Başvuru sayısı ikinci günde saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı.
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sosyal konut, toki
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Sosyal konut projesinde başvuru sayısı 1 milyon 565 bin'e ulaştı
12:00 15.09.2022 (güncellendi: 12:35 15.09.2022) Abone ol
İ'lk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesinde başvuru sayısı saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı.
Dar gelirli aileleri ve gençleri ev sahibi yapmak için hazırlanan TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvuruları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'ne dair başvuru ayrıntıları da açıklandı.
TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan sosyal konut projesinin başvuruları başladı. Ev sahibi olmak isteyenler kamu bankalarının açılış saatlerinden önce, şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.
Başvuru sayısı ikinci günde saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı.