https://sputniknews.com.tr/20220915/cumhurbaskani-erdogan-aciklamisti-sosyal-konut-projesinde-basvuru-sayisi-1-milyon-565-bine-ulasti-1061217348.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Sosyal konut projesinde başvuru sayısı 1 milyon 565 bin'e ulaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı: Sosyal konut projesinde başvuru sayısı 1 milyon 565 bin'e ulaştı

İ'lk Evim İlk İş Yerim' sosyal konut projesinde başvuru sayısı saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T12:00+0300

2022-09-15T12:00+0300

2022-09-15T12:35+0300

türkiye

sosyal konut

toki

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Dar gelirli aileleri ve gençleri ev sahibi yapmak için hazırlanan TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi başvuruları başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan açıklamalar sonrasında TOKİ Sosyal Konut (ucuz konut) Projesi'ne dair başvuru ayrıntıları da açıklandı.TOKİ tarafından gerçekleştirilecek olan sosyal konut projesinin başvuruları başladı. Ev sahibi olmak isteyenler kamu bankalarının açılış saatlerinden önce, şubelerin önüne gelerek uzun kuyruklar oluşturdu.Başvuru sayısı ikinci günde saat 11.40 itibarıyla 1 milyon 565 bin 841'e ulaştı.

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