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https://sputniknews.com.tr/20220915/cumhurbaskani-erdogan-17-universiteye-rektor-atadi-1061210840.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 üniversiteye rektör atadı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T06:53+0300
2022-09-15T07:06+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
üniversite
rektör
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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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recep tayyip erdoğan, üniversite, rektör
recep tayyip erdoğan, üniversite, rektör

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı

06:53 15.09.2022 (güncellendi: 07:06 15.09.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan, imza, atama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, imza, atama - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre,
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Nurullah Okumuş,
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yusuf Tekin,
Erciyes Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Altun,
Eskişehir Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Adnan Özcan,
Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal,
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Alptekin Yasım,
Kayseri Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa,
Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ersan Aslan,
Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Osman Nuri Çelik,
KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fevzi Rifat Ortaç,
Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Recep Bentli,
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Turhan Kaçar,
Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık,
Samsun Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mahmut Aydın,
Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Abdurrahim Alkış,
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Orhan Aydın,
Trabzon Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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