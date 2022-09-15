https://sputniknews.com.tr/20220915/cumhurbaskani-erdogan-17-universiteye-rektor-atadi-1061210840.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 17 üniversiteye rektör atadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 üniversiteye rektör atadı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T06:53+0300

2022-09-15T06:53+0300

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türkiye

recep tayyip erdoğan

üniversite

rektör

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.

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recep tayyip erdoğan, üniversite, rektör