https://sputniknews.com.tr/20220915/cib-baskan-yardimcisi-dalbeler-celik-sektoru-karanliga-dogru-yol-aliyor-1061208113.html

ÇİB Başkan Yardımcısı Dalbeler: Çelik sektörü karanlığa doğru yol alıyor

ÇİB Başkan Yardımcısı Dalbeler: Çelik sektörü karanlığa doğru yol alıyor

Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, son bir yıl içerisinde enerji fiyatlarındaki yükselişin çelik sektörünü olumsuz etkilediğini ve... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T03:07+0300

2022-09-15T03:07+0300

2022-09-15T03:13+0300

ekonomi

bloomberg ht

çelik

çelik ihracatçıları birliği (çib)

çimento

elektrik

uğur dalbeler

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061207969_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_fdaf9976c36efc1aaa563b607c5ecaad.jpg

Türk sanayicileri, Bloomberg HT’de, enerji maliyetlerindeki artışların çimento, çelik, alüminyum ve seramik sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi.Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Başkanı Fatih Yücelik, Çimento’nun ana girdisi olan enerjide son aylarda sektör genelinde “görülmemiş bir artışın” meydana geldiğini söyledi. 'Bugün 1 litre su 1 kilo çimentodan daha pahalı'Enerji krizine rağmen Türkiye’de neredeyse dünyanın en ucuz çimentosunu sunduklarını dile getiren Yücelik, şu ifadeleri kullandı:Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, çelik sektöründeki son gelişmeler hakkında yaptığı değerlendirmede, Haziran ayında üretim daralmasının yüzde 13’e, Temmuz’da ise yüzde 21’e ulaştığını belirtti. Avrupa’da yüksek enerji fiyatları sebebiyle fabrikaların kapanmasına rağmen Türkiye’de de üretimin sekteye uğradığını belirten Dalbeler, sözlerine şöyle devam etti:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

bloomberg ht, çelik, çelik ihracatçıları birliği (çib), çimento, elektrik, uğur dalbeler