https://sputniknews.com.tr/20220915/cib-baskan-yardimcisi-dalbeler-celik-sektoru-karanliga-dogru-yol-aliyor-1061208113.html
ÇİB Başkan Yardımcısı Dalbeler: Çelik sektörü karanlığa doğru yol alıyor
ÇİB Başkan Yardımcısı Dalbeler: Çelik sektörü karanlığa doğru yol alıyor
Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, son bir yıl içerisinde enerji fiyatlarındaki yükselişin çelik sektörünü olumsuz etkilediğini ve... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T03:07+0300
2022-09-15T03:07+0300
2022-09-15T03:13+0300
ekonomi
bloomberg ht
çelik
çelik ihracatçıları birliği (çib)
çimento
elektrik
uğur dalbeler
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Türk sanayicileri, Bloomberg HT’de, enerji maliyetlerindeki artışların çimento, çelik, alüminyum ve seramik sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi.Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Başkanı Fatih Yücelik, Çimento’nun ana girdisi olan enerjide son aylarda sektör genelinde “görülmemiş bir artışın” meydana geldiğini söyledi. 'Bugün 1 litre su 1 kilo çimentodan daha pahalı'Enerji krizine rağmen Türkiye’de neredeyse dünyanın en ucuz çimentosunu sunduklarını dile getiren Yücelik, şu ifadeleri kullandı:Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, çelik sektöründeki son gelişmeler hakkında yaptığı değerlendirmede, Haziran ayında üretim daralmasının yüzde 13’e, Temmuz’da ise yüzde 21’e ulaştığını belirtti. Avrupa’da yüksek enerji fiyatları sebebiyle fabrikaların kapanmasına rağmen Türkiye’de de üretimin sekteye uğradığını belirten Dalbeler, sözlerine şöyle devam etti:
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bloomberg ht, çelik, çelik ihracatçıları birliği (çib), çimento, elektrik, uğur dalbeler
bloomberg ht, çelik, çelik ihracatçıları birliği (çib), çimento, elektrik, uğur dalbeler
ÇİB Başkan Yardımcısı Dalbeler: Çelik sektörü karanlığa doğru yol alıyor
03:07 15.09.2022 (güncellendi: 03:13 15.09.2022) Abone ol
Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, son bir yıl içerisinde enerji fiyatlarındaki yükselişin çelik sektörünü olumsuz etkilediğini ve sektörün Ukrayna krizindeki belirsizlik sebebiyle “karanlığa doğru yol aldığını” söyledi.
Türk sanayicileri, Bloomberg
HT’de, enerji maliyetlerindeki artışların çimento, çelik, alüminyum ve seramik sektörü üzerindeki etkilerini değerlendirdi.
Türkiye Çimento Sanayicileri Birliği Başkanı Fatih Yücelik, Çimento’nun ana girdisi olan enerjide son aylarda sektör genelinde “görülmemiş bir artışın” meydana geldiğini söyledi.
'Bugün 1 litre su 1 kilo çimentodan daha pahalı'
Enerji krizine rağmen Türkiye’de neredeyse dünyanın en ucuz çimentosunu sunduklarını dile getiren Yücelik, şu ifadeleri kullandı:
“Bugün 1 litre su 1 kilo çimentodan daha pahalı. Ağustos 2022’de geçen yılın aynı dönemine göre, TL bazında elektrik fiyatında yüzde 321, ithal kömür fiyatında yüzde 496, yerli kömür bazında yüzde 168, petrokokta ise yüzde 291’lik bir artış gerçekleşti. Son 1.5 yılda sanayide kullanılan doğalgaza gelen yüzde 998’lik zammı ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza gelen yüzde 1330’luk zammı düşündüğümüzde sanayiciler olarak bu ortamda üretim yapmaya çalışıyoruz.”
Çelik İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Uğur Dalbeler, çelik sektöründeki son gelişmeler hakkında yaptığı değerlendirmede, Haziran ayında üretim daralmasının yüzde 13’e, Temmuz’da ise yüzde 21’e ulaştığını belirtti.
Avrupa’da yüksek enerji fiyatları sebebiyle fabrikaların kapanmasına rağmen Türkiye’de de üretimin sekteye uğradığını belirten Dalbeler, sözlerine şöyle devam etti:
“Bunun iki temel sebebi var. Birincisi yurt dışındaki talebin ciddi anlamda gerilemiş olması. Özellikle Avrupa’da neredeyse talep durdu. İkincisi ise, Türkiye’deki imalat sanayisindeki talebin düşmüş olması. Ekim, Kasım ve Aralık aylarına gelecek olursak, oradaki tablo daha da karanlık. Ukrayna savaşındaki belirsizlik sebebiyle çelik sektörü karanlığa doğru yol alıyor.”