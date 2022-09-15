https://sputniknews.com.tr/20220915/chpden-cumhurbaskani-erdoganin-tunc-soyer-sozlerine-yanit-1061210597.html

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tunç Soyer' sözlerine yanıt

CHP'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Tunç Soyer' sözlerine yanıt

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ve CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T06:30+0300

2022-09-15T06:30+0300

2022-09-15T06:31+0300

tunç soyer

politika

recep tayyip erdoğan

tarkan

osmanlı

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Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yeni Yurtlar Kampüsü'nde 105 Yeni GSB Yurt Binası Resmi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içendeydi. Gençleri, kadınları ve geleceği hiç düşünmediler. Sadece saraylarındaki saltanatı korumak için bütün milleti ateşe attılar" sözlerine ilişkin Erdoğan, şöyle konuştu:Erdoğan, devamında şunları söyledi:CHP'DEN TEPKİCHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Erdoğan’ın Soyer’e yönelik “Osmanlı'ya hakaret ediyor. Haddini bilmez ahlaksız. Bunun babası da aynıydı, kendisi de aynı” sözlerine tepki gösterdi.Torun, “Oyların eridikçe acizleşiyor, kutuplaştırmak istiyorsun. Ama boşa uğraşma Erdoğan. Selçuklu da Osmanlı da Türkiye Cumhuriyeti de bizim. Sözümüz Atatürk'ün sözüdür, tepkimiz çıkarı için vatanı ateşe atan Saraylılaradır. Başkan’ımız Tunç Soyer’i senin kirli diline yedirmeyiz” açıklamasını yaptı.BAKAN: HAKARET MİLLİ İRADEYE YAPILMIŞ BİR SAYGISIZLIKTIRCHP İzmir Milletvekili Murat Bakan da "Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak kimseye rahmetli babasını da işin içine katarak hakaret etme hakkı vermez hele ki bu kişi halkın oylarıyla seçilmiş bir Belediye Başkanı ise. Bu hakaret milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır" dedi.Murat Bakan şunları söyledi:SOYER NE DEMİŞTİ?Soyer, İzmir’in kurtuluşunun 100. yıl dönümü etkinliklerindeki konuşmada şunları söylemişti:

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tunç soyer, recep tayyip erdoğan, tarkan, osmanlı