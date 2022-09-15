https://sputniknews.com.tr/20220915/bozdagdan-barolara-bir-degil-yuz-tane-eylem-yapsalar-da-kiymeti-yok-1061220724.html

Bozdağ'dan barolara: Bir değil, yüz tane eylem yapsalar da kıymeti yok

Bozdağ'dan barolara: Bir değil, yüz tane eylem yapsalar da kıymeti yok

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 81 baronun CMK ücret tarifesinin iyileştirilmesi talebi ile aldığı eylem kararıyla ilgili, "Bir tane değil yüz tane eylem yapsalar... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T13:45+0300

2022-09-15T13:45+0300

2022-09-15T13:49+0300

politika

bekir bozdağ

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Bozdağ, 81 baronun CMK ücret tarifesinin iyileştirilmesi talebi ile aldığı eylem kararıyla ilgili soruya, "Beklentilerin üzerinde bir tarife hazırladık. Avukatların haklarının en üst düzeyde korunması Adalet Bakanı olarak benim birinci vazifem. Avukatlarla ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz. Mevzuata aykırı bir adım atamayız, kimse beklemesin. Bu konuda düzenleme yapacağımızı beyan ettik. Bütün artışları gözeterek tarifeyi hazırlayacağız. Bir tane değil yüz tane eylem yapsalar benim açımdan bir kıymeti yok. Avukatları düşünmek zorundayız onların haklarını koruyacağız" yanıtını verdi.Yargı paketi ile ilgili de soruları yanıtlayan Bozdağ, ''Adalet Bakanlığı yargı alanında yeni çalışmalar yapıyor. Üzerinde durduğumuz kapsamlı bir yargı paketi var'' dedi. Adalet Bakanlığı'nın kapsamlı bir yargı paketi üzerinde çalıştığını belirten Bozdağ, "Hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili acaba biz ne yapabiliriz. Şu anda arkadaşlarımız bir çalışma yürütüyor. Henüz öneriler var. Yeni bir düzenleme ihtiyacı olduğunu görüyoruz" dedi. Bozdağ, Aysel Tuğluk'un durumunun 16 Eylül'de değerlendirileceğini söyledi.'Finlandiya ve İsveç Türkiye'ye verdiği sözü tutmalı'Bozdağ ayrıca, ''Faruk Özer ve Levent Göktaş'ın iadesi dosyalar ülkelere ulaştı. Finlandiya ve İsveç şimdiye kadar kimseyi iade etmedi. Finlandiya ve İsveç Türkiye'ye verdiği sözü tutmalı'' açıklamasında bulundu.

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bekir bozdağ