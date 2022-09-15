https://sputniknews.com.tr/20220915/bilal-erdogan-ne-amerikada-ne-de-italyada-boyle-bir-universite-yurt-altyapisi-yok-1061204822.html

Bilal Erdoğan: Ne Amerika'da ne de İtalya'da böyle bir üniversite yurt altyapısı yok

Bilal Erdoğan: Ne Amerika'da ne de İtalya'da böyle bir üniversite yurt altyapısı yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu ve İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan "Ben 15 yılımı Batı ülkelerinde geçirdim, Amerika ve İtalya'da. Ne... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T01:33+0300

2022-09-15T01:33+0300

2022-09-15T01:42+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

bilal erdoğan

yurt

kız

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Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) Esenler Safiye Ali Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'nun açılışı törenle gerçekleştirildi.Açılış töreninde katılımcılara hitap eden İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, TÜRGEV'in 1996'da İSEGEV adıyla yola çıktığını hatırlatarak, "Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir belediye başkanı olduğu dönemde üniversiteli genç kızlarımızın eğitim için geldiklerinde yurt ihtiyacını karşılamak için büyükşehir belediye başkanı olarak bir girişime ön ayak oluyor. O girişimden bugüne kızlarımızın yükseköğrenimdeki sayılarının artması için 30 yıla yakın bir mücadele devam ediyor. O zaman devletin yurt hizmetleri böyle değildi. İstanbul'a gelip de yurt arayan kızlarımız sağı solu, akrabaları arıyordu. Böyle bir imkan bulamadıkları için o zaman Cumhurbaşkanımız böyle bir vakfa önderlik ediyor" diye konuştu.'Avrupa'da ve Amerika'da bedava üniversite bedava yurt böyle şeyler yok'Erdoğan, örgün eğitimdeki dört öğrenciden birine devletin neredeyse ücretsiz yurt imkanı sağladığına dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:'Bunu sadece başka yerlerde ne olduğunu bilenler fark edebilir'Türkiye'de böyle bir sorun olmadığını, kredi ihtiyacı olan öğrencilerin aldıkları kadarını ödediklerini anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:'Kabul edelim ki Türkiye'de enteresan bir durum var'Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:Fatmanur Altun: İdealist bir nesil yetiştirme gayesiyle çalışmaya devam ediyoruz'TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun ise vakfın 1996'dan bu yana gençlerin eğitime katkı sağladığını söyledi.Vakfın çalışmalarını anlatan Altun, "TÜRGEV kurulduğu günden bu yana kız çocuklarının eğitimini merkeze alan bir sivil toplum kuruluşu olmanın yanında onların barınma ve burs ihtiyaçlarını temin eden ve böylece onların gelecekte yapacakları katkı için geleceği inşa etme noktasında onlara önemli destek veren sivil toplum kuruluşu olarak ortaya çıktı. Bizler Cumhurbaşkanımızın vakfımızı kurduğu günden bu yana ilmi ve fikri alanda söz sahibi olmaya aday, ülkesi ve milleti için değer üretmeyi şiar edinmiş gençler yetiştirmeye gayret ediyoruz. Mirasçısı olduğumuz bu değerler, ülkemiz ve ilim dünyamız için her zamankinden daha çok önem taşıyor" diye konuştu.Altun, TÜRGEV yurtlarının aile sıcaklığı ve yuvanın yanı sıra gençlere topluluk olma imkanı sunduğuna vurgu yaparak, şu ifadeleri kullandı:Açılışta Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu da katılımcılara seslendi.Tören sonunda Altun, Erdoğan, Göksu ve yurdun yapımına katkı veren hayırseverlere tablo hediye etti.

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recep tayyip erdoğan, bilal erdoğan, yurt, kız