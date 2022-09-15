Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220915/bidendan-kral-3-charlesa-bassagligi-telefonu-1061208378.html
Biden’dan Kral 3. Charles’a başsağlığı telefonu
Biden’dan Kral 3. Charles’a başsağlığı telefonu
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı 3. Charles ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı diledi ve yakın... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T03:42+0300
2022-09-15T03:46+0300
dünya
abd
joe biden
ingiltere
kral 3. charles
kraliçe
kraliçe 2. elizabeth
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058315505_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_edac510d19486f462918fa50fa3d9109.jpg
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Kral 3. Charles'ın bugün ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Biden'ın Kral 3. Charles'a, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı verdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın Kraliçe'nin kibarlığı ve ev sahipliğinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.Açıklamada, Biden'ın Amerikan halkının iki ülke arasındaki ilişkilere verdiği önem ve Amerikan halkının İngiltere'ye hayranlığından bahsettiği aktarılarak, "Biden, Kral ile yakın ilişkileri sürdürme dileğini iletti." ifadesi kullanıldı.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/05/1058315505_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_95728b36cefb7b161aa381e8869ccd61.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, joe biden, ingiltere, kral 3. charles, kraliçe, kraliçe 2. elizabeth
abd, joe biden, ingiltere, kral 3. charles, kraliçe, kraliçe 2. elizabeth

Biden’dan Kral 3. Charles’a başsağlığı telefonu

03:42 15.09.2022 (güncellendi: 03:46 15.09.2022)
© AP Photo / Evan VucciJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AP Photo / Evan Vucci
Abone olTelegram
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı 3. Charles ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı diledi ve yakın ilişkileri sürdürme mesajı verdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Kral 3. Charles'ın bugün ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Biden'ın Kral 3. Charles'a, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı verdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın Kraliçe'nin kibarlığı ve ev sahipliğinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.
Açıklamada, Biden'ın Amerikan halkının iki ülke arasındaki ilişkilere verdiği önem ve Amerikan halkının İngiltere'ye hayranlığından bahsettiği aktarılarak, "Biden, Kral ile yakın ilişkileri sürdürme dileğini iletti." ifadesi kullanıldı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала