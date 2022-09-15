https://sputniknews.com.tr/20220915/bidendan-kral-3-charlesa-bassagligi-telefonu-1061208378.html

Biden’dan Kral 3. Charles’a başsağlığı telefonu

Biden’dan Kral 3. Charles’a başsağlığı telefonu

ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı 3. Charles ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı diledi ve yakın... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T03:42+0300

2022-09-15T03:42+0300

2022-09-15T03:46+0300

dünya

abd

joe biden

ingiltere

kral 3. charles

kraliçe

kraliçe 2. elizabeth

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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Kral 3. Charles'ın bugün ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Biden'ın Kral 3. Charles'a, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı verdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın Kraliçe'nin kibarlığı ve ev sahipliğinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.Açıklamada, Biden'ın Amerikan halkının iki ülke arasındaki ilişkilere verdiği önem ve Amerikan halkının İngiltere'ye hayranlığından bahsettiği aktarılarak, "Biden, Kral ile yakın ilişkileri sürdürme dileğini iletti." ifadesi kullanıldı.

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abd, joe biden, ingiltere, kral 3. charles, kraliçe, kraliçe 2. elizabeth