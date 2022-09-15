https://sputniknews.com.tr/20220915/bidendan-kral-3-charlesa-bassagligi-telefonu-1061208378.html
Biden’dan Kral 3. Charles’a başsağlığı telefonu
Biden’dan Kral 3. Charles’a başsağlığı telefonu
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı 3. Charles ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı diledi ve yakın... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T03:42+0300
2022-09-15T03:42+0300
2022-09-15T03:46+0300
dünya
abd
joe biden
ingiltere
kral 3. charles
kraliçe
kraliçe 2. elizabeth
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Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Kral 3. Charles'ın bugün ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.Biden'ın Kral 3. Charles'a, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı verdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın Kraliçe'nin kibarlığı ve ev sahipliğinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.Açıklamada, Biden'ın Amerikan halkının iki ülke arasındaki ilişkilere verdiği önem ve Amerikan halkının İngiltere'ye hayranlığından bahsettiği aktarılarak, "Biden, Kral ile yakın ilişkileri sürdürme dileğini iletti." ifadesi kullanıldı.
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abd, joe biden, ingiltere, kral 3. charles, kraliçe, kraliçe 2. elizabeth
abd, joe biden, ingiltere, kral 3. charles, kraliçe, kraliçe 2. elizabeth
Biden’dan Kral 3. Charles’a başsağlığı telefonu
03:42 15.09.2022 (güncellendi: 03:46 15.09.2022) Abone ol
ABD Başkanı Joe Biden, İngiltere Kralı 3. Charles ile yaptığı ilk telefon görüşmesinde Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı diledi ve yakın ilişkileri sürdürme mesajı verdi.
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ile Kral 3. Charles'ın bugün ilk kez bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
Biden'ın Kral 3. Charles'a, annesi Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümünden dolayı başsağlığı mesajı verdiğine işaret edilen açıklamada, Biden'ın Kraliçe'nin kibarlığı ve ev sahipliğinden övgüyle bahsettiği aktarıldı.
Açıklamada, Biden'ın Amerikan halkının iki ülke arasındaki ilişkilere verdiği önem ve Amerikan halkının İngiltere'ye hayranlığından bahsettiği aktarılarak, "Biden, Kral ile yakın ilişkileri sürdürme dileğini iletti." ifadesi kullanıldı.