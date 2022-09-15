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Belediye çalışanlarına terör operasyonu
Belediye çalışanlarına terör operasyonu
Mersin'de, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 10 kişinin yakalanması için operasyon... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T09:39+0300
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türkiye
türkiye
mersin
terör
pkk
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İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 10 kişiyi tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı tespit edilen 10 şüphelinin adreslerini belirleyen polis, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti. Özel harekat polislerinin desteğiyle 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen TEM ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden bazılarının birinci dereceden yakınlarının terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
https://sputniknews.com.tr/20220913/4-ilde-feto-operasyonu-13-gozalti-1061123241.html
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türkiye, mersin, terör, pkk, pkk/kck, belediye, polis
türkiye, mersin, terör, pkk, pkk/kck, belediye, polis

Belediye çalışanlarına terör operasyonu

09:39 15.09.2022
© DHABelediye çalışanlarına terör operasyonu
Belediye çalışanlarına terör operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© DHA
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Mersin'de, sosyal medya üzerinden PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen, Mersin Büyükşehir Belediyesi personeli 10 kişinin yakalanması için operasyon başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 10 kişiyi tespit etti.
Teknik ve fiziki takip sonucu Mersin Büyükşehir Belediyesi'nde çalıştığı tespit edilen 10 şüphelinin adreslerini belirleyen polis, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından operasyon için harekete geçti.
Özel harekat polislerinin desteğiyle 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen TEM ekipleri, hakkında gözaltı kararı bulunan çok sayıda şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerden bazılarının birinci dereceden yakınlarının terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü saptandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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