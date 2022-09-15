https://sputniknews.com.tr/20220915/bakan-soyludan-umit-ozdag-aciklamasi-gundeme-gelmek-icin-yalan-dezenformasyon-devam-ediyor-1061215342.html

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ açıklaması: Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ açıklaması: Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle telefonda küfürleştiğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Gündeme... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T10:48+0300

2022-09-15T10:48+0300

2022-09-15T10:53+0300

politika

süleyman soylu

ümit özdağ

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Zafer Partisi (ZP) lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tartışmaları sık sık kamuoyu gündemine geliyor. Önceleri tartışmanın konusu sığınmacılardı. Kavga büyüyünce bazı bürokratlar da olaya dahil oldu, Cilvegözü Sınır Kapısı'na gitmek isteyen Özdağ Hatay'a sokulmadı. Özdağ, Soylu ile istediği yerde kavga etmeye hazır olduğunu duyurdu. Son olarak ise Özdağ, "Soylu ile telefonda onun başlattığı bir küfürleşme yaşadık" açıklaması yaptı. Özdağ bugün de Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Bu küfürleşme benim açımdan da Türkiye açısından da kişisel bir mesele değil. Telefonda ‘Siz beni tehdit ediyorsunuz' dedi ve küfür etmeye başladı. O küfürler edince, ben de anlamış olduğu dilden cevap verdim" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, bugün yaptığı açıklamada, Özdağ'ın gündeme gelmek için yalan söylediğini belirterek, "Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor" dedi.

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süleyman soylu, ümit özdağ