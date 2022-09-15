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Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ açıklaması: Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor
Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ açıklaması: Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle telefonda küfürleştiğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Gündeme... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T10:48+0300
2022-09-15T10:53+0300
politika
süleyman soylu
ümit özdağ
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Zafer Partisi (ZP) lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tartışmaları sık sık kamuoyu gündemine geliyor. Önceleri tartışmanın konusu sığınmacılardı. Kavga büyüyünce bazı bürokratlar da olaya dahil oldu, Cilvegözü Sınır Kapısı'na gitmek isteyen Özdağ Hatay'a sokulmadı. Özdağ, Soylu ile istediği yerde kavga etmeye hazır olduğunu duyurdu. Son olarak ise Özdağ, "Soylu ile telefonda onun başlattığı bir küfürleşme yaşadık" açıklaması yaptı. Özdağ bugün de Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Bu küfürleşme benim açımdan da Türkiye açısından da kişisel bir mesele değil. Telefonda ‘Siz beni tehdit ediyorsunuz' dedi ve küfür etmeye başladı. O küfürler edince, ben de anlamış olduğu dilden cevap verdim" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Soylu, bugün yaptığı açıklamada, Özdağ'ın gündeme gelmek için yalan söylediğini belirterek, "Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor" dedi.
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süleyman soylu, ümit özdağ
süleyman soylu, ümit özdağ

Bakan Soylu'dan Ümit Özdağ açıklaması: Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor

10:48 15.09.2022 (güncellendi: 10:53 15.09.2022)
© AAİçişleri Bakanı Süleyman Soylu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AA
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kendisiyle telefonda küfürleştiğini söyleyen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a ilişkin açıklama yaptı. Soylu, "Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor" dedi.
Zafer Partisi (ZP) lideri Prof. Dr. Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun tartışmaları sık sık kamuoyu gündemine geliyor. Önceleri tartışmanın konusu sığınmacılardı. Kavga büyüyünce bazı bürokratlar da olaya dahil oldu, Cilvegözü Sınır Kapısı'na gitmek isteyen Özdağ Hatay'a sokulmadı. Özdağ, Soylu ile istediği yerde kavga etmeye hazır olduğunu duyurdu. Son olarak ise Özdağ, "Soylu ile telefonda onun başlattığı bir küfürleşme yaşadık" açıklaması yaptı.
Özdağ bugün de Sözcü'ye yaptığı açıklamada, "Bu küfürleşme benim açımdan da Türkiye açısından da kişisel bir mesele değil. Telefonda ‘Siz beni tehdit ediyorsunuz' dedi ve küfür etmeye başladı. O küfürler edince, ben de anlamış olduğu dilden cevap verdim" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Soylu, bugün yaptığı açıklamada, Özdağ'ın gündeme gelmek için yalan söylediğini belirterek, "Gündeme gelmek için yalan dezenformasyon devam ediyor" dedi.
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