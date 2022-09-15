https://sputniknews.com.tr/20220915/bakan-ozer-ogretmenler-ogretmenevlerinde-yuzde-50-indirimli-konaklayabilecek-1061214095.html
Bakan Özer: Öğretmenler öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek
Bakan Özer: Öğretmenler öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T10:05+0300
2022-09-15T10:05+0300
2022-09-15T10:11+0300
türkiye
öğretmen
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Öğretmenlere, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklama imkanı geliyor.Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.Bakan Özer, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını söyledi.
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öğretmen
Bakan Özer: Öğretmenler öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilecek
10:05 15.09.2022 (güncellendi: 10:11 15.09.2022) Abone ol
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, öğretmenlerin öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını açıkladı.
Öğretmenlere, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklama imkanı geliyor.
Açıklama Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den geldi.
Bakan Özer, öğretmenevlerinde yüzde 50 indirimli konaklayabilmeleri için yeni bir düzenleme yapıldığını söyledi.