https://sputniknews.com.tr/20220915/bakan-nebatiden-financial-timesa-yanit-1061215081.html

Bakan Nebati'den Financial Times'a yanıt: Üretim, yatırım, istihdam

Bakan Nebati'den Financial Times'a yanıt: Üretim, yatırım, istihdam

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Financial Times'in geçtiğimiz günlerde açıklanan cari açık rakamlarına ilişkin haberine yanıt verdi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T10:40+0300

2022-09-15T10:40+0300

2022-09-15T10:42+0300

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine ve maliye bakanı

nureddin nebati

financial times

the financial times (ft)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059799355_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_cb223634b6b4aeec06421cf5653dafa0.jpg

Financial Times (FT) gazetesi, geçtiğimiz hafta yayınlanan cari açık rakamlarına ilişkin bir haber yayınladı.Financial Times, 'haberde Türkiye'ye gelen dövizlerin nerden geliyor' diye sordu.Bakan Nebati'de verdiği yanıtta "Türkiye Ekonomi Modeli, üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-nebati-fiyatlar-mercek-altina-alindi-1061166589.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, financial times, the financial times (ft)