https://sputniknews.com.tr/20220915/bakan-nebatiden-financial-timesa-yanit-1061215081.html
Bakan Nebati'den Financial Times'a yanıt: Üretim, yatırım, istihdam
Bakan Nebati'den Financial Times'a yanıt: Üretim, yatırım, istihdam
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Financial Times'in geçtiğimiz günlerde açıklanan cari açık rakamlarına ilişkin haberine yanıt verdi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T10:40+0300
2022-09-15T10:40+0300
2022-09-15T10:42+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
nureddin nebati
financial times
the financial times (ft)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059799355_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_cb223634b6b4aeec06421cf5653dafa0.jpg
Financial Times (FT) gazetesi, geçtiğimiz hafta yayınlanan cari açık rakamlarına ilişkin bir haber yayınladı.Financial Times, 'haberde Türkiye'ye gelen dövizlerin nerden geliyor' diye sordu.Bakan Nebati'de verdiği yanıtta "Türkiye Ekonomi Modeli, üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-nebati-fiyatlar-mercek-altina-alindi-1061166589.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/0b/1059799355_4:0:1071:800_1920x0_80_0_0_68bf7245f2e7c92774dd719989a89f5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, financial times, the financial times (ft)
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, financial times, the financial times (ft)
Bakan Nebati'den Financial Times'a yanıt: Üretim, yatırım, istihdam
10:40 15.09.2022 (güncellendi: 10:42 15.09.2022) Abone ol
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Financial Times'in geçtiğimiz günlerde açıklanan cari açık rakamlarına ilişkin haberine yanıt verdi.
Financial Times (FT) gazetesi, geçtiğimiz hafta yayınlanan cari açık rakamlarına ilişkin bir haber yayınladı.
Financial Times, 'haberde Türkiye'ye gelen dövizlerin nerden geliyor' diye sordu.
Bakan Nebati'de verdiği yanıtta "Türkiye Ekonomi Modeli, üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme" ifadelerini kullandı.