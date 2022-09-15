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https://sputniknews.com.tr/20220915/bakan-nebatiden-financial-timesa-yanit-1061215081.html
Bakan Nebati'den Financial Times'a yanıt: Üretim, yatırım, istihdam
Bakan Nebati'den Financial Times'a yanıt: Üretim, yatırım, istihdam
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Financial Times'in geçtiğimiz günlerde açıklanan cari açık rakamlarına ilişkin haberine yanıt verdi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T10:40+0300
2022-09-15T10:42+0300
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine ve maliye bakanı
nureddin nebati
financial times
the financial times (ft)
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Financial Times (FT) gazetesi, geçtiğimiz hafta yayınlanan cari açık rakamlarına ilişkin bir haber yayınladı.Financial Times, 'haberde Türkiye'ye gelen dövizlerin nerden geliyor' diye sordu.Bakan Nebati'de verdiği yanıtta "Türkiye Ekonomi Modeli, üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20220914/bakan-nebati-fiyatlar-mercek-altina-alindi-1061166589.html
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hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, financial times, the financial times (ft)
hazine ve maliye bakanlığı, hazine ve maliye bakanı, nureddin nebati, financial times, the financial times (ft)

Bakan Nebati'den Financial Times'a yanıt: Üretim, yatırım, istihdam

10:40 15.09.2022 (güncellendi: 10:42 15.09.2022)
© AAHazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati,
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Financial Times'in geçtiğimiz günlerde açıklanan cari açık rakamlarına ilişkin haberine yanıt verdi.
Financial Times (FT) gazetesi, geçtiğimiz hafta yayınlanan cari açık rakamlarına ilişkin bir haber yayınladı.
Financial Times, 'haberde Türkiye'ye gelen dövizlerin nerden geliyor' diye sordu.
Bakan Nebati'de verdiği yanıtta "Türkiye Ekonomi Modeli, üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve büyüme" ifadelerini kullandı.
Hazine Maliye Bakanlığı - Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
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