Bakan Kirişci: Mazot ve gübre desteğini 6 ay öne çekeceğiz

Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, 2022 yılının mazot ve gübre desteğini 2023'ün Mart ayına bırakmayacaklarını, 6 ay öne çekeceklerini açıkladı. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Çukurova Kalkınma Ajansında düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda, kadim bir şehir Adana'nın her şeyin en iyisini hak ettiğini söyledi.İklim değişikliği, küresel ısınma gibi kavramlarla gıda ve buna bağlı olarak tarım sektörüne olan ilginin giderek arttığını aktaran Kirişci, pandemiyle bunun biraz daha yukarılara taşındığını, Ukrayna kriziyle de dünyanın bir numaralı gündemi haline geldiğini belirtti.Dünyanın gündeminde olan üç kritik konu olduğunu vurgulayan Kirişci, bunlardan birinin tarım, diğerinin gıda ve üçüncüsünün de enerji olduğunu ifade etti.Kirişci, 20 yıllık AK Parti iktidarları döneminde ülkede pek çok ilklere imza atıldığını dile getirerek, şöyle devam etti:Kirişci, lisanslı depoculukla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi verdi.Tarım koruma, arazi kullanım gibi 12 kanunun tarım mevzuatına kazandırıldığını aktaran Kirişci, tarım kanunu ve diğer kanunların dışında birkaç eksiklerinin olduğunu, özellikle su kanunun mutlaka çıkarılması gerektiğini anlattı.'Biz barıştan, biz arada komşuluk ilişkilerinin geliştirilmesinden yanayız'Kirişci, 2023'te Cumhuriyetin 100 yılını geride bırakacağını dile getirerek, şunları kaydetti: Çiftçi Kayıt Sistemlerine girişler 1 Ekim'de e-Devlet üzerinden yapılabilecekAK Parti hükümetleri döneminde sağlanmış pek çok güzellikler, iyilikler olduğunu dile getiren Kirişci, şöyle devam etti:Tarımda sürdürülebilirliğin önemini anlatan Kirişci, "Arz tarafıyla talep tarafını birbirlerine yaklaştırmak ve birbirleriyle hemhal kılmak durumundayız. Bunun adı sözleşmeli üretim. Bu şeker pancarında başarılı bir şekilde yıllardan beri uygulanıyor. Biz bu şeker pancarının ötesine geçerek bu konuda bizim daha tarafların hukukunu gözeten, ben özellikle Adana'da karpuz üreticisinin yaşadıklarını bilen birisiyim. Buradaki tecrübelerimizi de dikkate alarak bilhassa üreticilerimizin ama genelde iki tarafın da hukukunu gözeten bir çalışmayı inşallah bu sözleşmeli tarım mevzuatıyla Meclis'imizin açılışıyla Meclis'imize ilgili milletvekillerimiz tarafından sunulmuş olacak. Bunu da kendi çiftçilerimize kazandırmış olacağız" ifadelerini kullandı.Kirişci, 6 Eylül 2022'de Et ve Süt Kurumu ile besilik hayvan yetiştiricileri arasında bir sözleşmeli modeli başlattıklarını hatırlattı.Bunun uygulamasının kısa zamanda bütün üreticilerle paylaşılacağını aktaran Kirişci, "Buradaki önemli olan konu şu, üretici ne üretileceğini bilecek, bu üretimle ilgili üretmiş olduğu üründen ne elde edeceğini bilecek. Burada bir başlangıç fiyatı olsa da devam eden süreç içerisinde değiştirilebilen ama üretici lehine üreticinin herhangi bir şekilde zarara ziyanına yol açmadan bir ücretlendirme, ücret politikası izlenecek. 5 yıl süreyle de bu politikanın gereği olarak bu üreticimiz üretiyor olacak. Bunu Et ve Süt Kurumu sözleşmeli besicilik adı altında bir faaliyet olarak şu anda mevzuatı hazır, yayınlandı ve inşallah uygulaması da kısa sürede başlanmış olacak" diye konuştu.Tarım kenti Adana'dan müjde vermek istediğini belirten Bakan Vahit Kirişci, şunları kaydetti:Ziraat Bankası aracılığıyla üreticilere verilen kredinin limitinin de arttırılacağını bildiren Bakan Kirişci, "Bir diğer uygulamamız da 100 bin lira olan Ziraat Bankasının kullandırdığı kredinin 200 bin liraya çıkarılmasını sağlayacağız. Bu 200 bin liralık limitin 100 bin liralık kısmını yine karta yükleyeceğiz ve yine ayni olarak kullanılmasını sağlayacağız. Nerede? Sadece mazot ve gübrede" ifadelerini kullandı.Kirişci, Çukurova Kalkınma Ajansında düzenlenen "Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı"nda, ekilmeyen alanların üretime geçirilmesini teşvik ettiklerini söyledi.Bu konudaki çalışmaların yeni uygulamalarla süreceğini ifade eden Kirişci, "Mülkiyet hakkı ile kullanım hakkını birbirinden ayıran, mülk sahibini mağdur etmeden, kendi arazisine el koymadan ama buranın kullanımıyla ilgili hususu bir düzenleme çerçevesinde zapturapt altına alıyoruz. Bir şekilde, gerek veraset anlaşmazlığı nedeniyle gerekse de kırsaldan kente göç etmiş ama geriye dönüp tarlasıyla, bağıyla, bahçesiyle ilgilenmeyen vatandaşlarımıza, bu alanlarda eğer 1 yıldan fazla üretim faaliyetleriniz olmazsa biz bu alanları oradaki rayiç bedel üzerinden kiralayacağız. Bu kiralama neticesinde oluşan arazi portföyünü oradaki üreticilerle paylaşacağız. Onlar da buralarda üretimlerini yapacak, biz de döneceğiz mülk sahibinin hesabına kira bedelini yatırmış olacağız. Böylelikle gerek veraset gerek kırsaldan kente göç yoluyla şu anda ekilemeyen bütün alanları o bir yıldan sonraki süreçte mutlak suretle değerlendirilen alanlar haline getirmiş olacağız" diye konuştu.Kirişci, stratejik tarım ürünlerinin yetiştirilmesinin önemini anlatarak, "Buğdayda kendimize yeterliliğimiz hamdolsun bu yıl yüzde 102'ler düzeyinde. Arpa, çavdar, yulaf, tritikale gibi ürünlerle ilgili de... Özellikle ayçiçeği konusunda bu yıl üretimimiz, geçen yıla göre hem iklimsel etkilerden hem de vatandaşımızın ilgisinden dolayı bir miktar daha yüksek olacak inşallah" dedi.Ayçiçeğinde gümrük vergisi oranının artırılmasıHam ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranının yüzde 10'a yükseltildiğini anımsatan Kirişci, şöyle devam etti:Kirişci, tarımın, dış ticaret açığı verilmeyen önemli sektörlerden olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:Üretim planlaması yapılacağını vurgulayan Bakan Kirişci, planlamada toprak kabiliyeti, iklim değerleri, pazar şartları ve sanayi altyapısı gibi çok sayıda etkenin dikkate alınacağını aktardı.Planlamanın "mobil" uyumlu olacağını dile getiren Kirişci, "Mobil uygulamada alana ne ekebileceğini, ekmeyeceğini üretici görecek. Uzak mı bu? Hayır. İnşallah 1 Ekim'de ÇKS işleyişinin e-Devlet üzerinden yürütülmesi dijitalleşme ve vatandaşa konfor sağlama adına nasıl bir adımsa, aynı şekilde bizim atacağımız bu adımla da üreticimizi mağdur etmeden, sıkıntıya sokmadan onun üretmesini sağlayacağız" ifadesini kullandı.Kirişci, üretici için geliştirilen Gelir Koruma Sigortası'nın Konya'da uygulanmaya başlandığını anımsatarak, bunu destekleyeceklerini vurguladı.'Şu ürünün raflarda eksikliği var' dediğimiz bir şey yokDünyada, doğal gaz, mazot ve gübre gibi girdilerde artış olduğunu söyleyen Bakan Kirişci, sözlerini şöyle sürdürdü:- Ecrimisille üretime düzenleme getirilecekKirişci, ecrimisil yöntemiyle üretim yapanların da desteklerden yararlanmasını hedeflediklerini belirterek, "Ecrimisil ile üretim yapan kardeşlerimiz var. Bunlar, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne giremedikleri için desteklemelerden yararlanamıyorlar. Biz, Meclisin açılışıyla, bir değişiklikle inşallah 'bakanlığımızın herhangi bir kaydı dikkate alınarak' diyerek düzenlemiş olacağız. Bu da bence üreticilerimiz adına önemli bir kazanım olacak" dedi.Türkiye'nin su ürünleri ihracatına da değinen Kirişci, "Su ürünleri denilince eskiden gülüp geçilirdi. Bugün 1.4 milyar dolarlık 2021 yılı ihracatı, 200 milyon dolarlık ithalatı, net olarak da 1,2 milyar dolarlık fazlası olan bir sektör. 2022 için hedefimiz 1,5 milyar dolar, 2023 için ise 2 milyar dolarlık bir hedefi öngörüyoruz. Bu müthiş bir hedef. Düne bakarak bugünkü geldiğimiz nokta çok önemli" diye konuştu.Konuşmaların ardından Adana Çitçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Bakan Kirişci'ye ihracatına başlanacak limonlardan hediye etti.Basına kapalı devam eden toplantıya Vali Süleyman Elban, Tarım ve Orman Bakan Yardımcıları İbrahim Yumaklı ve Veysel Tiryaki ile AK Parti Adana Milletvekili Abdullah Doğru da katıldı.

