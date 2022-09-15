Bakan Kasapoğlu: Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dış politikamızın apayrı kazanımı var

"2023 süreci, sadece Türkiye için değil, bölgemiz ve insanlık için önem arz ediyor. Bu süreçte AK Parti'nin en büyük gücü teşkilatlarımızın misyonu çok mühim ve hayati bir önem arz ediyor. Birlikteliğimiz, teşkilatlarımızla olan çalışmalarımız tüm Türkiye'de güçlenerek, artarak devam edecek. Bu ülkeyi bugünlere nice badireleri atlatarak, nice engelleri ve kumpasları aşarak Cumhurbaşkanımızın liderliği ve engin vizyonu ile getirdiysek bundan sonra da hem bölgesel hem de global anlamdaki süreçlerden kaynaklı sorunları da yine aynı vizyon, liderlik anlayışı ve takım ruhuyla aşacağız. Buna inanıyoruz. Bugüne kadar nasıl her sandıkta, seçim sürecinde rekorlar kırarak, tüm dünyaya örnek olacak bir teşkilat başarısıyla zaferler elde ettiysek, 2023'te de aynı ruhla, motivasyon ve inançla yeni bir başarıyı tüm dünyaya demokrasinin ve adalet haykırışının mesajı olarak ileteceğiz. Hep birlikte daha çok çalışmamız, daha çok gönle girmemiz ve gayret göstermemiz gerekiyor. Bunu bugüne kadar en güzel şekliyle ortaya koyanı AK Parti teşkilatlarıdır. Fatih öncü bir teşkilattır. İstanbul teşkilatımız bu anlamda lokomotiftir, öncü olmuştur. 2023'te İstanbul'da AK Parti'mizin, Cumhur İttifakı'mızın güçlü mesajını tüm dünyaya haykıracağız. 'Durmak yok, yola devam.' diyerek üretmeye, milletimiz ve insanlık için şerre fren, hayra motor olmaya, el birliğiyle kalkınan, herkes için fayda üreten bir millet olmaya devam edeceğiz. Zalimlere karşı haykıran, mazlumun her daim yanında olan medeniyetin evlatları olarak bu kutlu sancağı dalgalandırmaya devam edeceğiz."