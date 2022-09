Bakan Kasapoğlu: Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dış politikamızın apayrı kazanımı var

"Türkiye sıradan, herhangi bir ülke değil. Türkiye'nin mücadelesi her süreçte olduğu gibi günümüzde de olağanüstü mücadele etmektir. Burada bir liderlik vizyonu gereksinimi var. Sayın Cumhurbaşkanımızın 21 yıllık süreçteki liderliği ve gelinen nokta, Türkiye'nin her bir karışında çok güçlü bir şekilde hissediliyor. Hakkari'den Kars'a, Ağrı'ya, Edirne'ye ve Kilis'e kadar bu liderlik vizyonunun neticelerini alıyoruz. Uluslararası alanda Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki dış politikamızın apayrı kazanımı var. Türkiye'ye kattığı çok farklı manalar var. Bizler de bu davanın erleri, neferleri olarak bu anlamlı çabada birlikte yürümekten, bu kutlu yolun yolcusu olmaktan büyük bir onur duyuyoruz. Nasıl bu dava hak, eşsiz ve özel bir davaysa, bu davadaki her bir kardeşimiz özel. Hem özverisi hem de çabasıyla her türlü takdire şayan."