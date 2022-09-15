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Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T08:18+0300
2022-09-15T08:18+0300
politika
hulusi akar
azerbaycan
ermenistan
zakir hasanov
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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, Türkiye ve Azerbaycan’ın “İki devlet, tek millet” olduğunu, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türkü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Bakan Akar, görüşmede ayrıca, Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Org. Zakir Hasanov’u tebrik ederek kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını ifade etti.
azerbaycan
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hulusi akar, azerbaycan, ermenistan, zakir hasanov
hulusi akar, azerbaycan, ermenistan, zakir hasanov

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

08:18 15.09.2022
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi aldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, Türkiye ve Azerbaycan’ın “İki devlet, tek millet” olduğunu, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türkü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.
Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Bakan Akar, görüşmede ayrıca, Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Org. Zakir Hasanov’u tebrik ederek kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını ifade etti.
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