https://sputniknews.com.tr/20220915/bakan-akar-azerbaycanli-mevkidasiyla-gorustu-1061211935.html

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Bakan Akar, Azerbaycanlı mevkidaşıyla görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile telefonda görüştü. Bakan Akar, Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T08:18+0300

2022-09-15T08:18+0300

2022-09-15T08:18+0300

politika

hulusi akar

azerbaycan

ermenistan

zakir hasanov

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Org. Zakir Hasanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Azerbaycan-Ermenistan arasında devam eden çatışmalardaki son duruma ilişkin bilgi alan Akar, Türkiye ve Azerbaycan’ın “İki devlet, tek millet” olduğunu, Türkiye’nin güçlü bir şekilde Azerbaycan Türkü kardeşlerinin yanında durmaya devam edeceğini vurguladı.Şehitlere Allah’tan rahmet, yaralılara da acil şifalar dileyen Bakan Akar, görüşmede ayrıca, Bakü’nün düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıl dönümü dolayısıyla Org. Zakir Hasanov’u tebrik ederek kardeş Azerbaycan halkının bu özel ve anlamlı gününü kutladığını ifade etti.

azerbaycan

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hulusi akar, azerbaycan, ermenistan, zakir hasanov