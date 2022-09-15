https://sputniknews.com.tr/20220915/aymden-zafer-partisine-iliskin-ayyildiz-karari-1061216126.html

AYM'den Zafer Partisi'ne ilişkin 'Ayyıldız' kararı

AYM'den Zafer Partisi'ne ilişkin 'Ayyıldız' kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), Ayyıldız Partisi Genel Başkanı Serap Gülhan Sarıçam'ın, Zafer Partisince "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" isimlerinin... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T11:39+0300

2022-09-15T11:39+0300

2022-09-15T11:39+0300

politika

aym

anayasa mahkemesi (aym)

zafer partisi

ayyıldız hareketi

ümit özdağ

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Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Ayyıldız Partisi Genel Başkanı Serap Gülhan Sarıçam, parti isminde yer alan "Ayyıldız" ibaresinin Zafer Partisince, "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" olarak kullanıldığını, bunun tedbiren durdurulması ve bu isimlerin kullanılamayacağına karar verilmesi istemiyle Yüksek Mahkeme'ye başvuruda bulundu.Başvuruda, bu isimlerin kullanılmasının iltibasa yol açacağı ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğu savunuldu.Başvuruyu inceleyen Anayasa Mahkemesi, Ayyıldız Partisi'nin başvurusu hakkında karar verilmesine yer olmadığına hükmetti.Yüksek Mahkeme'nin gerekçesinde, Zafer Partisi'nin tüzüğüne göre, parti teşkilatının, temel teşkilat, yardımcı ve yan kuruluşlardan oluştuğu, bu yapısı içerisinde "Ayyıldız Hareketi" ve "Ayyıldız Gençlik Kolları" isimli oluşumların bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.Gerekçede bu nedenle, hukuken var olmayan bir oluşumla ilgili yapılan başvurunun incelenebilmesine imkan bulunmadığına karar verildiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye

aym, anayasa mahkemesi (aym), zafer partisi, ayyıldız hareketi , ümit özdağ