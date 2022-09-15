https://sputniknews.com.tr/20220915/aycicegi-yagi-ithalatinda-gumruk-vergisi-artirildi-1061214760.html
Ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı
Ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı
Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T10:28+0300
2022-09-15T10:28+0300
2022-09-15T10:28+0300
ekonomi
ayçiçek yağı
ithalat
gümrük
gümrük vergisi
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İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.
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MIA „Rosiya Segodnya“
ayçiçek yağı, ithalat, gümrük, gümrük vergisi
ayçiçek yağı, ithalat, gümrük, gümrük vergisi
Ayçiçeği yağı ithalatında gümrük vergisi artırıldı
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Ham ayçiçeği yağı ithalatında uygulanan gümrük vergisi oranı yüzde 10'a yükseltildi.
İthalat Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, yağlı tohumlar ile bitkisel yağların dünya fiyatları ve tedarikine ilişkin son dönemde yaşanan bölgesel gelişmeler dikkate alınarak, Türkiye'nin içinde bulunduğu yağlık ayçiçeği hasadı döneminde yerli üretimin sürdürülebilirliğini ve çiftçinin desteklenmesini temin amacıyla ham ayçiçeği yağında uygulanan gümrük vergisi yüzde 10'a çıkarıldı.