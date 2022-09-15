https://sputniknews.com.tr/20220915/arastirma-turk-halkinin-yuzde-643u-turkiye-suriye-iliskilerinin-yeniden-baslamasini-istiyor-1061214973.html

Araştırma: Türk halkının yüzde 64.3'ü Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden başlamasını istiyor

Araştırma: Türk halkının yüzde 64.3'ü Türkiye-Suriye ilişkilerinin yeniden başlamasını istiyor

Areda Survey, Türkiye’de 11 yıllık aradan sonra Türkiye-Suriye arasında gerçekleşebilecek bir yakınlaşmaya Türk toplumunun nasıl algılayacağını araştırdı... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T10:36+0300

2022-09-15T10:36+0300

2022-09-15T10:36+0300

politika

türkiye

suriye

araştırma

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Suriye’nin kuzeyindeki Münbiç ve Tel Rıfat şehirlerine yönelik operasyonlar son aylarda Türkiye’nin gündeminde yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Tahran ve Soçi’de İran ve Rusya ile yaptığı toplantılar, Suriye yönetimi ile muhtemel bir yakınlaşmanın sinyallerini vermiş oldu. Areda Survey, bu durumun toplumsal düzeyde nasıl algılandığına yönelik bir araştırma gerçekleştirdi. CAWI (Computer AssistedWeb Interview) yöntemiyle 26 ilde toplam 2000 kişi ile yapılan araştırmada, toplumun üçte ikisinin Türkiye-Suriye arasında muhtemel yakınlaşma ve ilişkilerin yeniden başlamasına olumlu baktığı sonucu yer aldı. Araştırmada katılımcıların yüzde 64,3’ü Suriye yönetimi ile muhtemel bir yakınlaşmaya olumlu, yüzde 35,7’sinin ise olumsuz baktığı görüldü.Operasyona Türk halkının yüzde 57,9’u destek veriyorAreda Survey tarafından Türkiye-Suriye ilişkilerine yönelik düzenlenen araştırmada yer verilen bir diğer soru ise Suriye’nin kuzeyine Türkiye’nin bir operasyon yapmasının Türk halkı tarafından nasıl karşılanacağına yönelik oldu. Araştırmaya katılanların yüzde 57,9’unun operasyona destek vereceği, yüzde 42,1’inin operasyona karşı tutum sergileyeceği tespit edildi.

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türkiye, suriye, araştırma