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Aranan PKK'lı İstanbul’da yakalandı
Aranan PKK'lı İstanbul’da yakalandı
İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi kadın yakalandı 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T15:53+0300
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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, aranan PKK üyesi kadın yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda bir iş yerinde kaçak olarak çalışan PKK/KCK mensubunu tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 Eylül'de Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.Terör suçundan aranması olan D.E. adlı örgüt üyesi kadın gözaltına alındı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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pkk, pkk/kck
pkk, pkk/kck

Aranan PKK'lı İstanbul’da yakalandı

15:53 15.09.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк / Multimedya arşivine gidinkelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı
kelepçe - Şevçenkovo köyü - Harkiv - tutuklama - gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© Sputnik / Виктор Антонюк
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İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi kadın yakalandı
İstanbul'da düzenlenen operasyonda, aranan PKK üyesi kadın yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda bir iş yerinde kaçak olarak çalışan PKK/KCK mensubunu tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 Eylül'de Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.
Terör suçundan aranması olan D.E. adlı örgüt üyesi kadın gözaltına alındı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
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