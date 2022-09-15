https://sputniknews.com.tr/20220915/aranan-pkkli-istanbulda-yakalandi-1061225130.html

Aranan PKK'lı İstanbul’da yakalandı

Aranan PKK'lı İstanbul’da yakalandı

İstanbul'da PKK/KCK'ya yönelik yapılan operasyonda, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan örgüt üyesi kadın yakalandı 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T15:53+0300

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türkiye

pkk

pkk/kck

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İstanbul'da düzenlenen operasyonda, aranan PKK üyesi kadın yakalandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan çalışmalarda bir iş yerinde kaçak olarak çalışan PKK/KCK mensubunu tespit etti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde 6 Eylül'de Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi Paşa Caddesi'nde bulunan iş yerine operasyon düzenlendi.Terör suçundan aranması olan D.E. adlı örgüt üyesi kadın gözaltına alındı. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.E., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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