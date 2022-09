https://sputniknews.com.tr/20220915/andy-arin-kurucusu-acar-2023-secimlerinden-sonra-erken-secim-olacak-1061243647.html

Andy-Ar'ın kurucusu Acar: 2023 seçimlerinden sonra erken seçim olacak

Andy-Ar'ın kurucusu Acar: 2023 seçimlerinden sonra erken seçim olacak

Andy-Ar Başkanı Faruk Acar, 2023 seçimlerinin "ara seçim" olacağını öne sürerek, “Bu seçim bence 5 yıllık bir dönem falan olmayacak. Olacak ve ondan sonra yeni... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

Gazeteci Adem Metan'ın YouTube kanalına konuk olan ANDY-AR Araştırma'nın sahibi Faruk Acar, 2023 seçimleri ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.2023'te yapılacak olan seçimleri 'ara seçim' olarak ifade eden Acar, bu seçimden sonra 5 yıllık bir dönemin olmayacağını, erken seçim yapılacağını iddia etti ve bunu da ''Yeni ve gerçek seçim'' olarak ifade etti.'Türkiye'de bir değişim yaşanacak'Acar, 'Türkiye'de bir değişimin yaşanacağını, bu değişim sadece siyasi figürler olarak değil, siyasi görüş olarak da topluma riyaset edeceğini" dile getirdi.''İmamoğlu'nun değil 150, 5 tane projesini bile sayamam''İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun "150 Günde 150 Proje" kampanyasının önceki yönetimin projelerinin devamı olduğunu söyleyen Acar, ''İmamoğlu'nun değil 150, 5 tane bile projesini bile sayamam. İlave bir şey koyamadı'' dedi.‘Kral çıplak diyebilen birilerinin olması gerekiyor’Siyasi liderlerinden etrafında “Nasılsa seçim yok dolayısıyla keyfini kaçırmamıza gerek yok. Dolayısıyla güzel şeylerden bahsedelim” diyen, tozpembe tablo çizen tehlikeli adamların olduğunu belirten Faruk Acar, siyasilerin yanlış yönlendirildiğini, buna karşı gelince de kendilerinin dışlandığını ifade etti. Acar, bu duruma karşı 'kral çıplak' diyebilen birilerinin olmasını gerektiğini vurguladı.‘Cumhurbaşkanını bir dost, bir abi olarak görüyorum'Uzun yıllar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çalıştığını belirten Acar, ''Cumhurbaşkanını çok seven seven biriyim. Özel hukukumuz var. Bir dost, bir abi olarak görüyorum. Bunu söylemekten hiçbir zaman çekinmem, çalışacağım herkesle de paylaşabilirim, hiçbir sakıncası yok benim için'' dedi. Ancak belli bir süre sonra ilişkilerinin çok farklı bir yere geldiğini ifade eden Acar, ''Onu üzmeye, çok üzmeye başladığını ve çok sorun paylaşmaya başladığını, bu durumun da parti içerisinde 'Cumhurbaşkanını üzen kişiye' dönüştürdü beni'' diye ekledi.''Meral Akşener doğrudan Tayyip Erdoğan nefretiyle siyaset yapan bir aktör değil''"İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le doğrudan, yakın çalışma sürecinde bulunarak bismillah'' dedik" ifadelerini kullanan Acar, İYİ Parti'nin stratejisini konumlayabilmek için profesyonel olarak bir kampanya sürecine girdiğini belirtti. Gözlemlerinden de bahseden Acar: ''Türkiye’de genel olarak bir kere şunu okudum; Meral Akşener doğrudan Tayyip Erdoğan nefretiyle siyaset yapan bir aktör olmadığını bana gösterdi. Tabi ki siyasi rekabet başka bir şey. Ki geçmişten hukukları vs. falan da olan biri. Bir de böyle sözünün eri bir tarafı vardır Meral Akşener’in" diye konuştu

