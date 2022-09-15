https://sputniknews.com.tr/20220915/abdnin-ilk-turk-emniyet-muduru-icin-gorevden-alma-islemleri-baslatildi-1061217802.html

ABD’nin ilk Türk emniyet müdürü için görevden alma işlemleri başlatıldı

ABD’nin ilk Türk emniyet müdürü için görevden alma işlemleri başlatıldı

ABD’de New Jersey eyaletindeki Paterson kentine iki yıl önce emniyet müdürü olarak atanan İbrahim Bayçora hakkında kentteki cinayetlerin rekor kırarak 75’e... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T12:16+0300

2022-09-15T12:16+0300

2022-09-15T12:16+0300

dünya

abd

new jersey

emniyet müdürü

ibrahim bayçora

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Ülkede Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson kentine ilk kez Türk kökenli emniyet müdürü atanan İbrahim Bayçora hakkında görevden alma işlemleri başlatıldı.Hürriyet'in aktardığına göre Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Şubat 2020’de “Bayçora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir” sözlerine rağmen bu dönemde cinayetlerin 75’e ulaşması üzerine Bayçora’yı görevden alma kararı verdiğini, kararın önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi’nde onaylanmasını umduğunu söyledi.'Uzun yaz tatiline ara vermedi'Bayçora için sert sözler kullanan Sayegh, cinayetler işlenirken kentin ileri gelenlerinin çağrılarına rağmen uzun yaz tatiline ara vermediğini belirtti.Sayegh, "Kentinizde silahlı şiddet tırmanırken bir polis şefinin sessiz kalma hakkı yoktur" diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20210504/abdnin-ilk-turk-polis-sefine-olum-tehdidi-1044419944.html

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abd, new jersey, emniyet müdürü, ibrahim bayçora