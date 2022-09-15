Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220915/abdnin-ilk-turk-emniyet-muduru-icin-gorevden-alma-islemleri-baslatildi-1061217802.html
ABD’nin ilk Türk emniyet müdürü için görevden alma işlemleri başlatıldı
ABD’nin ilk Türk emniyet müdürü için görevden alma işlemleri başlatıldı
ABD’de New Jersey eyaletindeki Paterson kentine iki yıl önce emniyet müdürü olarak atanan İbrahim Bayçora hakkında kentteki cinayetlerin rekor kırarak 75’e... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T12:16+0300
2022-09-15T12:16+0300
dünya
abd
new jersey
emniyet müdürü
ibrahim bayçora
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061217642_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_f8c6dc51031a892ea50a3cd6509bb33c.jpg
Ülkede Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson kentine ilk kez Türk kökenli emniyet müdürü atanan İbrahim Bayçora hakkında görevden alma işlemleri başlatıldı.Hürriyet'in aktardığına göre Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Şubat 2020’de “Bayçora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir” sözlerine rağmen bu dönemde cinayetlerin 75’e ulaşması üzerine Bayçora’yı görevden alma kararı verdiğini, kararın önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi’nde onaylanmasını umduğunu söyledi.'Uzun yaz tatiline ara vermedi'Bayçora için sert sözler kullanan Sayegh, cinayetler işlenirken kentin ileri gelenlerinin çağrılarına rağmen uzun yaz tatiline ara vermediğini belirtti.Sayegh, "Kentinizde silahlı şiddet tırmanırken bir polis şefinin sessiz kalma hakkı yoktur" diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20210504/abdnin-ilk-turk-polis-sefine-olum-tehdidi-1044419944.html
new jersey
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0f/1061217642_300:0:1200:675_1920x0_80_0_0_4882ff5430c901785c06f7c5145f370f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, new jersey, emniyet müdürü, ibrahim bayçora
abd, new jersey, emniyet müdürü, ibrahim bayçora

ABD’nin ilk Türk emniyet müdürü için görevden alma işlemleri başlatıldı

12:16 15.09.2022
© AAİbrahim Bayçora
İbrahim Bayçora - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AA
Abone olTelegram
ABD’de New Jersey eyaletindeki Paterson kentine iki yıl önce emniyet müdürü olarak atanan İbrahim Bayçora hakkında kentteki cinayetlerin rekor kırarak 75’e ulaşması nedeniyle görevden alınma işlemleri başlatıldı.
Ülkede Türklerin en yoğun yaşadığı Paterson kentine ilk kez Türk kökenli emniyet müdürü atanan İbrahim Bayçora hakkında görevden alma işlemleri başlatıldı.
Hürriyet'in aktardığına göre Paterson Belediye Başkanı Andre Sayegh, Şubat 2020’de “Bayçora, bir Amerikan rüyasıdır, bugün geldiği konuma kendi çabası ile gelmiştir” sözlerine rağmen bu dönemde cinayetlerin 75’e ulaşması üzerine Bayçora’yı görevden alma kararı verdiğini, kararın önümüzdeki günlerde Belediye Meclisi’nde onaylanmasını umduğunu söyledi.

'Uzun yaz tatiline ara vermedi'

Bayçora için sert sözler kullanan Sayegh, cinayetler işlenirken kentin ileri gelenlerinin çağrılarına rağmen uzun yaz tatiline ara vermediğini belirtti.
Sayegh, "Kentinizde silahlı şiddet tırmanırken bir polis şefinin sessiz kalma hakkı yoktur" diye konuştu.
ABD'nin ilk Türk polis şefine ölüm tehdidi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2021
DÜNYA
ABD'nin ilk Türk polis şefine ölüm tehdidi
4 Mayıs 2021, 11:53
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала