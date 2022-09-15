https://sputniknews.com.tr/20220915/abdde-yahudi-lobisi-orgutleri-arasinda-woke-kavgasi-koptu--1061218921.html

ABD'de Yahudi lobisi örgütleri arasında 'woke' kavgası koptu

ABD'de Yahudi lobisi örgütleri arasında 'woke' kavgası koptu

ABD'de muhafazakarların liberalleri, Cumhuriyetçilerin Demokratları 'woke' diye niteleyerek kınaması, Yahudi lobisi örgütleri arasındaki kapışmaya sirayet... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T13:40+0300

2022-09-15T13:40+0300

2022-09-15T14:24+0300

dünya

yahudi

abd

iftira ve inkârla mücadele birliği (adl)

jonathan greenblatt

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ABD'deki Yahudi lobisi örgütleri arasında 'woke' kavgası çıktı. Afrikalı Amerikan İngilizcesinde 'uyanık kal' anlamına gelen 'stay woke' ifadesinden devşirilen woke terimini benimseyerek sosyal adalet ve ırksal eşitliğe vurgu yapan hareketin ana temalarını ırkçılık karşıtlığı, LGBT hakları, feminizm ve çevrecilik oluşturuyor. Zamanla ABD'de muhafazakarların liberalleri, Cumhuriyetçilerle Trumpçıların Demokratlarla ana akımı 'woke' diye niteleyerek kınaması, Yahudi lobisi örgütleri arasındaki kapışmaya sirayet etti. Muhafazakar çizgideki Amerika Siyonist Örgütü (ZOA), liberal muadili İftira ve İnkar ile Mücadele Birliği'ni (ADL) 'woke solculuk' yaptığı iddiasıyla CEO'su Jonathan Greenblatt'ı kovmaya çağırdı. ZOA açıklamasında Greenblatt'ın 'ADL'yi woke solculuk ve İsrail karşıtı hissiyat yuvasına çevirdiği ve önyargıyla mücadele adı altında eğitim programıyla okul çağındaki çocukların beynini yıkadığı' iddia edildi.Fox News kanalının yakın tarihli bir araştırmasına atıfta bulunan ZOA, ADL'nin 1600 okulda 1.4 milyon çocuğa öğretilen eğitim materyalleri aracılığıyla öğrencilere 'beyaz ayrıcalığı' ve 'sistemik ırkçılık' gibi radikal solun ve eleştirel ırk teorisinin kavramlarını benimsettiğini öne sürdü. Açıklamada 'Greenblatt'ın 2016'dan beri ABD'deki Yahudileri beyaz ayrıcalığından istifade etmekle suçlayarak bu kavramı Yahudilere karşı kullanılan bir silah haline getirdiği' ifade edildi. Açıklamaya göre 'ADL'nin genellikle mali sıkıntıları bulunan okul bölgelerine ücretsiz olarak sunulan ders planları, beyaz ayrıcalığının varolduğunu reddetmeyi önyargılı bir tutum olarak niteliyor ve beyaz öğrencileri kendilerini zalim olarak görmeye teşvik ediyor', 'ırkçılığı beyaz bir kişinin mağdur tarafta olmasını imkansız kılacak şekilde tanımlıyor'. ABD çapında okul yönetim kurulu toplantılarında 'ırkçılık karşıtı' dogmaya yönelik eleştirilerin hararetlenmesi üzerine ADL, bu yılın başlarında ırkçılık tanımında orta yollu değişikliğe gitmişti. ADL, Fox News araştırmasına yanıt olarak da 'eğitim materyallerini gözden geçirmeyi ve bunları kendi değerleri ve stratejisine göre yeniden düzenlemeyi planladığını' duyurdu.Bunun 'çok geç kalınmış çok yetersiz bir çözüm' olduğu tepkisini veren ZOA, 'Greenblatt'ın ADL'nin birincil misyonu olan Yahudi karşıtlığıyla mücadelenin yerine aşırı sol partizan siyasi, yasal ve eğitim savunuculuğunu koyduğunu, dolayısıyla ADL'nin bir zerre bile güvenilirliğini korumak istiyorsa Greenblatt'ı kovmaktan başka seçeneğinin olmadığını' ileri sürdü. ADL'nin sızdırılan 2017 tarihli bir raporunda, 'örgütün halkın hissiyatının tam tersi yönde hareket etmesinden ötürü kasıtlı olarak İsrail meselesine vurgu düzeyini düşürdüğü' dile getirilmişti. Raporda 'uluslararası toplum tarafından kınanan eylemlerinde İsrail hükümetini desteklemediği için liberal Yahudilere antisemitik diyerek saldıran İsrail yanlısı sağcı aktivistlerin duyarsızlığından' şikayet edilmişti. Örgütün yakın gelecekte 'İsrail'in gayrimeşrulaştırılmasını toplumsal olarak uygunsuz hale getirmekten' fazlasını umamayacağı belirtilen raporda, “Yalnızca ilerici gruplar aracılığıyla kazanabiliriz” sonucuna varılmıştı.

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yahudi, abd, iftira ve inkârla mücadele birliği (adl), jonathan greenblatt