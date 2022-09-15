Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20220915/abdde-yahudi-lobisi-orgutleri-arasinda-woke-kavgasi-koptu--1061218921.html
ABD'de Yahudi lobisi örgütleri arasında 'woke' kavgası koptu
ABD'de Yahudi lobisi örgütleri arasında 'woke' kavgası koptu
ABD'de muhafazakarların liberalleri, Cumhuriyetçilerin Demokratları 'woke' diye niteleyerek kınaması, Yahudi lobisi örgütleri arasındaki kapışmaya sirayet... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T13:40+0300
2022-09-15T14:24+0300
dünya
yahudi
abd
iftira ve inkârla mücadele birliği (adl)
jonathan greenblatt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055372233_0:16:1201:691_1920x0_80_0_0_0ea7c2462c68f84c25fafe7b2b5cc3ea.jpg
ABD'deki Yahudi lobisi örgütleri arasında 'woke' kavgası çıktı. Afrikalı Amerikan İngilizcesinde 'uyanık kal' anlamına gelen 'stay woke' ifadesinden devşirilen woke terimini benimseyerek sosyal adalet ve ırksal eşitliğe vurgu yapan hareketin ana temalarını ırkçılık karşıtlığı, LGBT hakları, feminizm ve çevrecilik oluşturuyor. Zamanla ABD'de muhafazakarların liberalleri, Cumhuriyetçilerle Trumpçıların Demokratlarla ana akımı 'woke' diye niteleyerek kınaması, Yahudi lobisi örgütleri arasındaki kapışmaya sirayet etti. Muhafazakar çizgideki Amerika Siyonist Örgütü (ZOA), liberal muadili İftira ve İnkar ile Mücadele Birliği'ni (ADL) 'woke solculuk' yaptığı iddiasıyla CEO'su Jonathan Greenblatt'ı kovmaya çağırdı. ZOA açıklamasında Greenblatt'ın 'ADL'yi woke solculuk ve İsrail karşıtı hissiyat yuvasına çevirdiği ve önyargıyla mücadele adı altında eğitim programıyla okul çağındaki çocukların beynini yıkadığı' iddia edildi.Fox News kanalının yakın tarihli bir araştırmasına atıfta bulunan ZOA, ADL'nin 1600 okulda 1.4 milyon çocuğa öğretilen eğitim materyalleri aracılığıyla öğrencilere 'beyaz ayrıcalığı' ve 'sistemik ırkçılık' gibi radikal solun ve eleştirel ırk teorisinin kavramlarını benimsettiğini öne sürdü. Açıklamada 'Greenblatt'ın 2016'dan beri ABD'deki Yahudileri beyaz ayrıcalığından istifade etmekle suçlayarak bu kavramı Yahudilere karşı kullanılan bir silah haline getirdiği' ifade edildi. Açıklamaya göre 'ADL'nin genellikle mali sıkıntıları bulunan okul bölgelerine ücretsiz olarak sunulan ders planları, beyaz ayrıcalığının varolduğunu reddetmeyi önyargılı bir tutum olarak niteliyor ve beyaz öğrencileri kendilerini zalim olarak görmeye teşvik ediyor', 'ırkçılığı beyaz bir kişinin mağdur tarafta olmasını imkansız kılacak şekilde tanımlıyor'. ABD çapında okul yönetim kurulu toplantılarında 'ırkçılık karşıtı' dogmaya yönelik eleştirilerin hararetlenmesi üzerine ADL, bu yılın başlarında ırkçılık tanımında orta yollu değişikliğe gitmişti. ADL, Fox News araştırmasına yanıt olarak da 'eğitim materyallerini gözden geçirmeyi ve bunları kendi değerleri ve stratejisine göre yeniden düzenlemeyi planladığını' duyurdu.Bunun 'çok geç kalınmış çok yetersiz bir çözüm' olduğu tepkisini veren ZOA, 'Greenblatt'ın ADL'nin birincil misyonu olan Yahudi karşıtlığıyla mücadelenin yerine aşırı sol partizan siyasi, yasal ve eğitim savunuculuğunu koyduğunu, dolayısıyla ADL'nin bir zerre bile güvenilirliğini korumak istiyorsa Greenblatt'ı kovmaktan başka seçeneğinin olmadığını' ileri sürdü. ADL'nin sızdırılan 2017 tarihli bir raporunda, 'örgütün halkın hissiyatının tam tersi yönde hareket etmesinden ötürü kasıtlı olarak İsrail meselesine vurgu düzeyini düşürdüğü' dile getirilmişti. Raporda 'uluslararası toplum tarafından kınanan eylemlerinde İsrail hükümetini desteklemediği için liberal Yahudilere antisemitik diyerek saldıran İsrail yanlısı sağcı aktivistlerin duyarsızlığından' şikayet edilmişti. Örgütün yakın gelecekte 'İsrail'in gayrimeşrulaştırılmasını toplumsal olarak uygunsuz hale getirmekten' fazlasını umamayacağı belirtilen raporda, “Yalnızca ilerici gruplar aracılığıyla kazanabiliriz” sonucuna varılmıştı.
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/07/1055372233_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_c70761bfed43b2c4d6286aaff377e542.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
yahudi, abd, iftira ve inkârla mücadele birliği (adl), jonathan greenblatt
yahudi, abd, iftira ve inkârla mücadele birliği (adl), jonathan greenblatt

ABD'de Yahudi lobisi örgütleri arasında 'woke' kavgası koptu

13:40 15.09.2022 (güncellendi: 14:24 15.09.2022)
© AA / Mücahit Aydemirİsrail eski başbakanı ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, binlerce destekçisinin katılımıyla Batı Kudüs'teki Başbakanlık binası önünde miting düzenleyerek Başbakan Naftali Bennett'in istifasını istedi.
İsrail eski başbakanı ve muhalefet lideri Binyamin Netanyahu, binlerce destekçisinin katılımıyla Batı Kudüs'teki Başbakanlık binası önünde miting düzenleyerek Başbakan Naftali Bennett'in istifasını istedi. - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© AA / Mücahit Aydemir
Abone olTelegram
ABD'de muhafazakarların liberalleri, Cumhuriyetçilerin Demokratları 'woke' diye niteleyerek kınaması, Yahudi lobisi örgütleri arasındaki kapışmaya sirayet etti. ZOA, 'woke solculuk' yapıp 'Yahudilerin beyaz ayrıcalığından istifade ettiğini' savunduğu gerekçesiyle ADL CEO'su Jonathan Greenblatt'ın kovulmasını istedi.
ABD'deki Yahudi lobisi örgütleri arasında 'woke' kavgası çıktı. Afrikalı Amerikan İngilizcesinde 'uyanık kal' anlamına gelen 'stay woke' ifadesinden devşirilen woke terimini benimseyerek sosyal adalet ve ırksal eşitliğe vurgu yapan hareketin ana temalarını ırkçılık karşıtlığı, LGBT hakları, feminizm ve çevrecilik oluşturuyor. Zamanla ABD'de muhafazakarların liberalleri, Cumhuriyetçilerle Trumpçıların Demokratlarla ana akımı 'woke' diye niteleyerek kınaması, Yahudi lobisi örgütleri arasındaki kapışmaya sirayet etti.
Muhafazakar çizgideki Amerika Siyonist Örgütü (ZOA), liberal muadili İftira ve İnkar ile Mücadele Birliği'ni (ADL) 'woke solculuk' yaptığı iddiasıyla CEO'su Jonathan Greenblatt'ı kovmaya çağırdı.
ZOA açıklamasında Greenblatt'ın 'ADL'yi woke solculuk ve İsrail karşıtı hissiyat yuvasına çevirdiği ve önyargıyla mücadele adı altında eğitim programıyla okul çağındaki çocukların beynini yıkadığı' iddia edildi.
Fox News kanalının yakın tarihli bir araştırmasına atıfta bulunan ZOA, ADL'nin 1600 okulda 1.4 milyon çocuğa öğretilen eğitim materyalleri aracılığıyla öğrencilere 'beyaz ayrıcalığı' ve 'sistemik ırkçılık' gibi radikal solun ve eleştirel ırk teorisinin kavramlarını benimsettiğini öne sürdü.
Açıklamada 'Greenblatt'ın 2016'dan beri ABD'deki Yahudileri beyaz ayrıcalığından istifade etmekle suçlayarak bu kavramı Yahudilere karşı kullanılan bir silah haline getirdiği' ifade edildi.
Açıklamaya göre 'ADL'nin genellikle mali sıkıntıları bulunan okul bölgelerine ücretsiz olarak sunulan ders planları, beyaz ayrıcalığının varolduğunu reddetmeyi önyargılı bir tutum olarak niteliyor ve beyaz öğrencileri kendilerini zalim olarak görmeye teşvik ediyor', 'ırkçılığı beyaz bir kişinin mağdur tarafta olmasını imkansız kılacak şekilde tanımlıyor'.
ABD çapında okul yönetim kurulu toplantılarında 'ırkçılık karşıtı' dogmaya yönelik eleştirilerin hararetlenmesi üzerine ADL, bu yılın başlarında ırkçılık tanımında orta yollu değişikliğe gitmişti. ADL, Fox News araştırmasına yanıt olarak da 'eğitim materyallerini gözden geçirmeyi ve bunları kendi değerleri ve stratejisine göre yeniden düzenlemeyi planladığını' duyurdu.
Bunun 'çok geç kalınmış çok yetersiz bir çözüm' olduğu tepkisini veren ZOA, 'Greenblatt'ın ADL'nin birincil misyonu olan Yahudi karşıtlığıyla mücadelenin yerine aşırı sol partizan siyasi, yasal ve eğitim savunuculuğunu koyduğunu, dolayısıyla ADL'nin bir zerre bile güvenilirliğini korumak istiyorsa Greenblatt'ı kovmaktan başka seçeneğinin olmadığını' ileri sürdü.
ADL'nin sızdırılan 2017 tarihli bir raporunda, 'örgütün halkın hissiyatının tam tersi yönde hareket etmesinden ötürü kasıtlı olarak İsrail meselesine vurgu düzeyini düşürdüğü' dile getirilmişti. Raporda 'uluslararası toplum tarafından kınanan eylemlerinde İsrail hükümetini desteklemediği için liberal Yahudilere antisemitik diyerek saldıran İsrail yanlısı sağcı aktivistlerin duyarsızlığından' şikayet edilmişti. Örgütün yakın gelecekte 'İsrail'in gayrimeşrulaştırılmasını toplumsal olarak uygunsuz hale getirmekten' fazlasını umamayacağı belirtilen raporda, “Yalnızca ilerici gruplar aracılığıyla kazanabiliriz” sonucuna varılmıştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала