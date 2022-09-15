https://sputniknews.com.tr/20220915/7-ilde-sahte-alkol-operasyonu-178-gozalti-karari-1061212414.html

7 ilde sahte alkol operasyonu: 178 gözaltı kararı

7 ilde sahte alkol operasyonu: 178 gözaltı kararı

Sahte alkol üretip piyasaya sürenlere operasyonda 7 ilde 178 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

operasyon

sahte içki

alkol

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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasa süren suç gruplarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı “Zincir” operasyonu başlattı. 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste gerçekleşen operasyonda, 178 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.

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operasyon, sahte içki, alkol