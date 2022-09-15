https://sputniknews.com.tr/20220915/7-ilde-sahte-alkol-operasyonu-178-gozalti-karari-1061212414.html
7 ilde sahte alkol operasyonu: 178 gözaltı kararı
7 ilde sahte alkol operasyonu: 178 gözaltı kararı
Sahte alkol üretip piyasaya sürenlere operasyonda 7 ilde 178 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T09:27+0300
2022-09-15T09:27+0300
2022-09-15T09:30+0300
türkiye
operasyon
sahte içki
alkol
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Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasa süren suç gruplarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı “Zincir” operasyonu başlattı. 7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste gerçekleşen operasyonda, 178 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.
https://sputniknews.com.tr/20220906/hatayda-sahte-icki-zehirlenmesi-tedaviye-alinan-12-kisiden-3u-hayatini-kaybetti-1060874379.html
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operasyon, sahte içki, alkol
operasyon, sahte içki, alkol
7 ilde sahte alkol operasyonu: 178 gözaltı kararı
09:27 15.09.2022 (güncellendi: 09:30 15.09.2022) Abone ol
Sahte alkol üretip piyasaya sürenlere operasyonda 7 ilde 178 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), ürettikleri sahte alkolü kargo yoluyla piyasa süren suç gruplarına yönelik sabah saatlerinde eş zamanlı “Zincir” operasyonu başlattı.
7 il başta olmak üzere ülke genelinde 641 adreste gerçekleşen operasyonda, 178 şüpheli hakkında gözaltı kararı bulunuyor.