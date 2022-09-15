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5. sınıfa giden öğrenci sınıfta biber gazı sıktı: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı
5. sınıfa giden öğrenci sınıfta biber gazı sıktı: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. sınıfa giden bir öğrenci yanında getirdiği biber gazını sınıfta sıktı. O sırada sınıfta bulunan öğrenciler etkilenirken, okula... 15.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-15T16:34+0300
2022-09-15T16:34+0300
yaşam
türkiye
kocaeli
okul
öğrenci
biber gazı
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Kocaeli'de meydana gelen olay Akpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma Seher İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 5. sınıfa giden bir öğrenci, okula gelirken yanında biber gazı getirdi. Minik öğrenci, yanında getirdiği biber gazını sınıfın içinde sıktı. O sırada sınıfta bulunan öğrenciler gazdan etkilendi. Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Onlarca öğrenci gazdan etkilenirken, ağlayan çocukları sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri öğrencilere açık havada durmaları tavsiyesinde bulundu. Gazdan etkilenen 4 öğrenci Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220913/kayseride-okula-ates-acildi-1061138841.html
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türkiye, kocaeli, okul, öğrenci, biber gazı
türkiye, kocaeli, okul, öğrenci, biber gazı

5. sınıfa giden öğrenci sınıfta biber gazı sıktı: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

16:34 15.09.2022
© İHA / ADİL ÖZDEMİR - CİHAN ATİK - MUSTAFA TAŞÖREN5. sınıfa giden öğrenci sınıfta biber gazı sıktı: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı
5. sınıfa giden öğrenci sınıfta biber gazı sıktı: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 15.09.2022
© İHA / ADİL ÖZDEMİR - CİHAN ATİK - MUSTAFA TAŞÖREN
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. sınıfa giden bir öğrenci yanında getirdiği biber gazını sınıfta sıktı. O sırada sınıfta bulunan öğrenciler etkilenirken, okula sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Onlarca çocuk sağlık ekipleri tarafından kontrol edilirken, 4 çocuk hastanelik oldu.
Kocaeli'de meydana gelen olay Akpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma Seher İlkokulu'nda meydana geldi.
İddiaya göre 5. sınıfa giden bir öğrenci, okula gelirken yanında biber gazı getirdi. Minik öğrenci, yanında getirdiği biber gazını sınıfın içinde sıktı. O sırada sınıfta bulunan öğrenciler gazdan etkilendi.
Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Onlarca öğrenci gazdan etkilenirken, ağlayan çocukları sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı.
Sağlık ekipleri öğrencilere açık havada durmaları tavsiyesinde bulundu. Gazdan etkilenen 4 öğrenci Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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