https://sputniknews.com.tr/20220915/5-sinifa-giden-ogrenci-sinifta-biber-gazi-sikti-4-cocuk-hastaneye-kaldirildi-1061226995.html

5. sınıfa giden öğrenci sınıfta biber gazı sıktı: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

5. sınıfa giden öğrenci sınıfta biber gazı sıktı: 4 çocuk hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 5. sınıfa giden bir öğrenci yanında getirdiği biber gazını sınıfta sıktı. O sırada sınıfta bulunan öğrenciler etkilenirken, okula... 15.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-15T16:34+0300

2022-09-15T16:34+0300

2022-09-15T16:34+0300

yaşam

türkiye

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okul

öğrenci

biber gazı

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Kocaeli'de meydana gelen olay Akpınar Mahallesi'nde bulunan Fatma Seher İlkokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre 5. sınıfa giden bir öğrenci, okula gelirken yanında biber gazı getirdi. Minik öğrenci, yanında getirdiği biber gazını sınıfın içinde sıktı. O sırada sınıfta bulunan öğrenciler gazdan etkilendi. Okul idaresinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Onlarca öğrenci gazdan etkilenirken, ağlayan çocukları sağlık ekipleri sakinleştirmeye çalıştı. Sağlık ekipleri öğrencilere açık havada durmaları tavsiyesinde bulundu. Gazdan etkilenen 4 öğrenci Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220913/kayseride-okula-ates-acildi-1061138841.html

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