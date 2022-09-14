https://sputniknews.com.tr/20220914/yogurdun-icindeki-altini-bulma-yarismasinda-kavga-cikti-tepsiler-havada-uctu-1061166977.html

Yoğurdun içindeki altını bulma yarışmasında kavga çıktı: Tepsiler havada uçtu

Yoğurdun içindeki altını bulma yarışmasında kavga çıktı: Tepsiler havada uçtu

Sivas’ta Kümbet Mahallesi Muhtarlığı tarafından bu yıl ilki düzenlenen şenlik dahilinde yapılan yoğurt yarışı, kadınlar arasında tartışmaya neden oldu. Yarışta... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T10:19+0300

2022-09-14T10:19+0300

2022-09-14T10:44+0300

yaşam

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yarışma

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yoğurt

kavga

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Sivas kent merkezi Kümbet Mahalle Muhtarı Erol Çakmak, ilk kez şenlik düzenledi. Müziğin de eşlik ettiği eğlencede halat çekme, yumurta taşıma ve yoğurt içerisine saklanan çeyrek altını bulma gibi yarışmalarla katılımcılar kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülerin oluştuğu şenlikte, yoğurt içerisine saklanan altını arayan kadınlar arasında kavga çıktı. Kavgada tepsiler ve tekmeler havada uçuştu.Erkeklerin yarıştığı yoğurdun içerisine saklanan çeyrek altın ise kayboldu. Yarışmacılar tepsideki altını bulamayınca yoğurt masanın üzerine dökülerek altın arandı. Buna rağmen altın bir türlü bulunamadı.'Yarışma gergin geçti'Çeyrek altın kazanan Buse Polat, yarışmanın gergin geçtiğini belirterek, “Muhtarımıza böyle bir şenlik yaptığı için teşekkür ederim. Yoğurt etkinliğinde altın kazandım. Yarışma gergin geçti ama ben kurallarına göre oynadım. Onlar oynayamadığı için ağladılar. Biraz üstüm başım battı ama seneye tekrarının yapılmasını isteriz” şeklinde konuştu.'Altını bulamadık'Emre Karahan, yoğurdun içine saklanan altını bulamadıklarını söyleyerek, “Etkinlikler çok güzel oldu. Altın için umutlandık, yarıştık fakat bizim mahallenin çocukları altını yürütmüşler, yoğurdun içinde bulamadık. Altın benim hakkımdı, bulsaydım araba kiralayıp gezecektik” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20220825/manisada-dugunde-kavga-cikti-2si-agir-11-yarali-1060358781.html

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türkiye, sivas, festival, yarışma, altın, yoğurt, kavga