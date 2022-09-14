https://sputniknews.com.tr/20220914/yeni-kpss-pazar-gunu-1061162825.html

Yeni KPSS pazar günü

Yeni KPSS pazar günü

Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 31 Temmuz’da gerçekleştirilen oturumunda bir yayınevinin soru kitapçığında yer alan benzer sorular çıkması nedeniyle 4... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T08:32+0300

2022-09-14T08:32+0300

2022-09-14T08:32+0300

türkiye

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sınav

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Tekrar sınava girecek olan adaylar son hazırlıklarını yapıyor. Girdikleri sınav iptal edilince adaylar, tekrar bir hazırlık sürecini önlerinde buldu. Sınava bir hafta kala adaylardan bazıları sınav sistemine güvenlerinin sarsıldığını dile getirirken bazılarıysa sınavın yeniden yapılmasını bir şans olarak görüyor.Hürriyet'te yer alan habere göre, adaylar, “Sınav iptal olduğu zaman psikolojik olarak çöküntü yaşadık. Twitter’da benzer soruları gördüğümüzde ve iptal dedikoduları dolaşmaya başladığında ne yapacağımızı bilemedik. Şimdi ‘bu yeni bir şans’ diyoruz” diye konuşuyor.

https://sputniknews.com.tr/20220811/kpss-sorusturma-genisletiliyor-soru-havuzu-tamamen-silinecek-1059800899.html

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