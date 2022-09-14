https://sputniknews.com.tr/20220914/ukrayna-ordusu-rusyada-bir-koyu-bombaladi-1061250648.html
Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı
Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgedeki Krasnıy Hutor köyünün Ukrayna yönünden bombalandığını belirtti. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T18:28+0300
2022-09-14T18:28+0300
2022-09-16T00:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
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Gladkov, “Krasnıy Hutor köyü Ukrayna yönünden bombalanıyor. Yıkımlar var. Belgorod İlçe Başkanı, köy sakinlerini güvenli yere tahliye ediyor” ifadesini kullandı.Krasnıy Hutor köyü, Ukrayna sınırına iki kilometre mesafede yer alıyor. Sınırın karşı tarafında Harkov Bölgesi yer alıyor.
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya
ukrayna, ukrayna krizi, rusya
Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı
18:28 14.09.2022 (güncellendi: 00:31 16.09.2022) Abone ol
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgedeki Krasnıy Hutor köyünün Ukrayna yönünden bombalandığını belirtti.
Gladkov, “Krasnıy Hutor köyü Ukrayna yönünden bombalanıyor. Yıkımlar var. Belgorod İlçe Başkanı, köy sakinlerini güvenli yere tahliye ediyor” ifadesini kullandı.
Krasnıy Hutor köyü, Ukrayna sınırına iki kilometre mesafede yer alıyor. Sınırın karşı tarafında Harkov Bölgesi yer alıyor.