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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20220914/ukrayna-ordusu-rusyada-bir-koyu-bombaladi-1061250648.html
Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı
Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı
Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgedeki Krasnıy Hutor köyünün Ukrayna yönünden bombalandığını belirtti. 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T18:28+0300
2022-09-16T00:31+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
rusya
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Gladkov, “Krasnıy Hutor köyü Ukrayna yönünden bombalanıyor. Yıkımlar var. Belgorod İlçe Başkanı, köy sakinlerini güvenli yere tahliye ediyor” ifadesini kullandı.Krasnıy Hutor köyü, Ukrayna sınırına iki kilometre mesafede yer alıyor. Sınırın karşı tarafında Harkov Bölgesi yer alıyor.
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ukrayna, ukrayna krizi, rusya
ukrayna, ukrayna krizi, rusya

Ukrayna ordusu Rusya’da bir köyü bombaladı

18:28 14.09.2022 (güncellendi: 00:31 16.09.2022)
© SputnikRusya ordusu - Ukrayna
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© Sputnik
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Rusya’nın Belgorod Bölgesi’nin Valisi Vyaçeslav Gladkov, bölgedeki Krasnıy Hutor köyünün Ukrayna yönünden bombalandığını belirtti.
Gladkov, “Krasnıy Hutor köyü Ukrayna yönünden bombalanıyor. Yıkımlar var. Belgorod İlçe Başkanı, köy sakinlerini güvenli yere tahliye ediyor” ifadesini kullandı.
Krasnıy Hutor köyü, Ukrayna sınırına iki kilometre mesafede yer alıyor. Sınırın karşı tarafında Harkov Bölgesi yer alıyor.
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