https://sputniknews.com.tr/20220914/twitterin-eski-guvenlik-sefi-twitterdaki-yoneticiler-kari-guvenligin-ustunde-tutuyor-1061156762.html

Twitter'ın eski güvenlik şefi: Twitter'daki yöneticiler, karı güvenliğin üstünde tutuyor

Twitter'ın eski güvenlik şefi: Twitter'daki yöneticiler, karı güvenliğin üstünde tutuyor

ABD Senatosunda ifade veren Twitter yöneticisi Peiter Zatko, şirketin karı güvenliğin üstünde tuttuğunu ve şirket içinde Hindistan ve Çin ajanlarının olduğunu... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T01:21+0300

2022-09-14T01:21+0300

2022-09-14T01:28+0300

peiter zatko

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twitter

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Daha önce Twitter'da güvenlik alanında yönetici olarak çalışan Zatko, ABD Senatosu Adalet Komitesinde şirketin iş işleyişi hakkındaki bir oturumda ifade verdi.Senatörlerin sorularını yanıtlayan Zatko, bu ifadeyi verirken Twitter'a herhangi bir zarar verme peşinde olmadığını vurgulayarak, "Twitter'daki yöneticiler, karı güvenliğin üstünde tutuyor" ifadesini kullandı.Zatko, şirketin topladığı veriler ile tam olarak neler yapılabileceğini kavrayamadığını söyleyerek, Twitter'da Hindistan ve Çin'den en az 1 ajanın çalıştığını ve bu bilginin FBI tarafından şirkete verildiğini söyledi.Öte yandan Zatko, Twitter'daki çalışanların şirketin Çin'den aldığı paralardan dolayı rahatsızlık duyduğunu, şirketin ise yabancı ajanları işten çıkarmak adına bir adım atmadığını belirtti.ABD'li Senatörden Twitter CEO'suna istifa çağrısıOturumda Komite Başkanı Senatör Dick Durbin, Twitter'da güvenliğin önemine işaret ederek, "Bu yıl Twitter'da çalışan bir kişi Suudi Arabistan için bilgi toplamakla suçlandı. Bu kişi muhalif Suudilerin bilgilerini toplayıp, Suudi Arabistan hükümetine veriyordu. Bu konu ölüm kalım meselesi. Cemal Kaşıkçı'yı hatırlayın" diye konuştu.Komitenin Cumhuriyetçi Lideri Chuck Grassley ise, "Eğer Zatko'nun söyledikleri doğruysa Twitter CEO'su Parag Agrawal istifa etmeli" diye konuştu. Elon Musk oturuma patlamış mısır emojisi ile yanıt verdiÖte yandan Twitter'ı satın almaktan vazgeçen ve şirket ile davalık olan Elon Musk, oturum sürerken patlamış mısır emojisi bulunan bir tweet attı.Birçok kişi bu paylaşımı, "Elon, oturumu zevkle izliyor" şeklinde yorumladı.-Zatko Twitter için suç duyurusunda bulunmuştuTwitter’ın eski güvenlik şefi Zatko, ihbarcı olarak yaptığı suç duyurusunda şirketin federal yetkilileri spam ve bot hesaplar konusunda yanılttığı iddiasında bulunmuştu.Zatko'nun suç duyurusunda, Twitter’ın spam hesapların sayısını azaltmak yerine kullanıcı sayısının artışına öncelik verdiği ve yöneticilerin de günlük kullanıcı sayısındaki artışa bağlı olarak 10 milyon dolara varan ikramiyeler kazandığı iddia edilmişti.

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