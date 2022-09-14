https://sputniknews.com.tr/20220914/turkmenistan-vatandaslarina-vize-muafiyeti-kalkti-1061167145.html

Türkmenistan vatandaşlarına vize muafiyeti kalktı

Türkmenistan vatandaşlarına vize muafiyeti kalktı

Türkmenistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde sağlanan vize... 14.09.2022, Sputnik Türkiye

2022-09-14T10:27+0300

2022-09-14T10:27+0300

2022-09-14T10:27+0300

türkiye

türkmenistan

vize

vize muafiyeti

resmi gazete

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Türkmenistan vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı, bugün yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. Kararda şöyle dendi:“Türkmenistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde 19/7/2007 tarihli ve 2007/12441 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”

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türkmenistan, vize, vize muafiyeti, resmi gazete