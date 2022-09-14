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https://sputniknews.com.tr/20220914/turkmenistan-vatandaslarina-vize-muafiyeti-kalkti-1061167145.html
Türkmenistan vatandaşlarına vize muafiyeti kalktı
Türkmenistan vatandaşlarına vize muafiyeti kalktı
Türkmenistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde sağlanan vize... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T10:27+0300
2022-09-14T10:27+0300
türkiye
türkmenistan
vize
vize muafiyeti
resmi gazete
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Türkmenistan vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı, bugün yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi. Kararda şöyle dendi:“Türkmenistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde 19/7/2007 tarihli ve 2007/12441 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”
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türkmenistan, vize, vize muafiyeti, resmi gazete
türkmenistan, vize, vize muafiyeti, resmi gazete

Türkmenistan vatandaşlarına vize muafiyeti kalktı

10:27 14.09.2022
© AATürkiye-Havalimanı-Havaalanı-Yolcu
Türkiye-Havalimanı-Havaalanı-Yolcu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.09.2022
© AA
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Türkmenistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde sağlanan vize muafiyeti kaldırıldı. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkmenistan vatandaşlarına sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına dair Cumhurbaşkanı kararı, bugün yayınlanan Resmi Gazete ile yürürlüğe girdi.
Kararda şöyle dendi:
“Türkmenistan’ın umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarının Türkiye’ye yapacakları azami 30 gün ikamet süreli turistik amaçlı seyahatlerinde 19/7/2007 tarihli ve 2007/12441 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla sağlanan vize muafiyetinin kaldırılmasına, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 18 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.”
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