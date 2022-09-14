https://sputniknews.com.tr/20220914/turkiyenin-washington-buyukelcisi-mercandan-cumhuriyet-gazetesinin-iddialarina-yanit-1061156362.html
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan Cumhuriyet gazetesinin iddialarına yanıt
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan Cumhuriyet gazetesinin iddialarına yanıt
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Cumhuriyet gazetesindeki bir köşe yazısında ABD'deki bir davada kendisinin de isminin geçtiğine yönelik... 14.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-14T01:06+0300
2022-09-14T01:06+0300
2022-09-14T01:08+0300
türkiye
hasan murat mercan
cumhuriyet gazetesi
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Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere işaret ederek, bu iddialara cevap ve tekzip metni yayımladı.Köşe yazısında yer alan iddiaların kendisinin de dikkatine getirildiğini belirten Mercan, şunları kaydetti:Büyükelçi Mercan, Washington'daki görevine başladığı tarihten bu yana hem büyükelçiliğin hem de ABD'deki tüm temsilciliklerinin kapılarının vatandaşlar, Türk-Amerikan toplumu mensupları ve Türkiye'ye ilgi gösteren ABD'lilere açık tutulması için çaba sarf ettiğini belirterek, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefiyle çalışırken, Türk veya ABD'li gerçek veya tüzel kişilerle, ticari yahut mali bağlantıları haiz tüm çevrelere, gerek ülkemizdeki gerek ABD'deki iş ve faaliyetlerinde her iki ülkenin de mevzuatına harfiyen uymalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.Söz konusu haberde yer alan yargı sürecinin takip edildiğinin altını çizen Mercan, hem kendisini hem de Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini hedef alan söz konusu iddialara yönelik gerekli adımların atıldığını belirtti.Büyükelçi Mercan, açıklamasında, "Dava süreciyle bağlantılı olarak, önümüzdeki dönem için de tüm hukuki haklarımı mahfuzdur ve kullanılacaktır" değerlendirmesine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220409/biden-turkiyenin-washington-buyukelcisi-mercani-kabul-etti-1055429182.html
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hasan murat mercan, cumhuriyet gazetesi
hasan murat mercan, cumhuriyet gazetesi
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Mercan'dan Cumhuriyet gazetesinin iddialarına yanıt
01:06 14.09.2022 (güncellendi: 01:08 14.09.2022) Abone ol
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Cumhuriyet gazetesindeki bir köşe yazısında ABD'deki bir davada kendisinin de isminin geçtiğine yönelik haberler hakkında tüm hukuki yollara başvuracağını belirtti.
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhuriyet gazetesinde yer alan habere işaret ederek, bu iddialara cevap ve tekzip metni yayımladı.
Köşe yazısında yer alan iddiaların kendisinin de dikkatine getirildiğini belirten Mercan, şunları kaydetti:
"Bu mesnetsiz ithamlara zemin oluşturan ve ABD yargısına intikal etmiş bulunan söz konusu faaliyetlere, şahsımın hiçbir surette hiçbir dahlinin bulunmadığı, uygun düzey ve vesilelerde ilgili taraflara etraflı şekilde aktarılmıştır. Bahse konu köşe yazısının ABD'de halihazırda yargı sürecine taşınmış olan, birtakım yalan, iftira ve iddiaları temel alarak, tarafımı töhmet altında bırakacak şekilde kaleme alınmış olması en hafif tabiriyle talihsizdir. Bu konuda tüm hukuki yollara başvuracağım."
Büyükelçi Mercan, Washington'daki görevine başladığı tarihten bu yana hem büyükelçiliğin hem de ABD'deki tüm temsilciliklerinin kapılarının vatandaşlar, Türk-Amerikan toplumu mensupları ve Türkiye'ye ilgi gösteren ABD'lilere açık tutulması için çaba sarf ettiğini belirterek, "İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin daha da güçlendirilmesi hedefiyle çalışırken, Türk veya ABD'li gerçek veya tüzel kişilerle, ticari yahut mali bağlantıları haiz tüm çevrelere, gerek ülkemizdeki gerek ABD'deki iş ve faaliyetlerinde her iki ülkenin de mevzuatına harfiyen uymalarını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.
Söz konusu haberde yer alan yargı sürecinin takip edildiğinin altını çizen Mercan, hem kendisini hem de Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini hedef alan söz konusu iddialara yönelik gerekli adımların atıldığını belirtti.
Büyükelçi Mercan, açıklamasında, "Dava süreciyle bağlantılı olarak, önümüzdeki dönem için de tüm hukuki haklarımı mahfuzdur ve kullanılacaktır" değerlendirmesine yer verdi.